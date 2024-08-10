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A Milli Futbol Takımı ve MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Ertaç Özbir'in babası Halil Özbir hayatını kaybetti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Ertaç Özbir'in babası Halil Özbir'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Halil Özbir'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Öte yandan baba Halil Özbir'in cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. - OSMANİYE