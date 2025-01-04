Ertem Şener'den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar - Son Dakika
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Ertem Şener'den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar

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Futbol yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray'ın transfer çalışmaları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın transferde gündemine gelen isimlerle ilgili konuşan Şener, ''Leroy Sane, Galatasaray'a gelmez. ''Gelir'' diyenler posterlerini alıp odasına assın. Daha Ocak ayı transfer dönemi başlamadan sezon sonunda geleceğini söylüyorlar'' dedi.

04.01.2025 12:01  Güncelleme: 12:56
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Ünlü yorumcu Ertem Şener, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan yıldız futbolcular ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"GALATASARAY'A GELMEZ"

Şener, Alman basınında ortaya atılan Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane iddiasıyla ilgili, "Leroy Sane, Galatasaray'a gelmez. 'Gelir' diyenler posterlerini alıp odasına assın. Daha Ocak ayı transfer dönemi başlamadan sezon sonunda geleceğini söylüyorlar. Ben Leroy Sane'nin Galatasaray'a geleceğine inanmıyorum" dedi.

Şener sözlerine, "Dybala diyorlar, hani nerede Dybala? Transfer o kadar basit değil. Dybala'nın geleceğine de hala inanmıyorum. Van Dijk da gelmez. Eyüpsporlu Ahmed Kutucu, Galatasaray taraftarını kesmez. Zaten Galatasaray'da her maç ilk 11 oynamaz" ifadelerini kullanarak devam etti.

Ertem Şener\'den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar

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Son Dakika Spor Ertem Şener'den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abuzer Yavuz:
    kimse galatasaray transferini bilemez osimhen için şnayder için haci için jardel için de aynısını demiştiler 23 4 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Ertem şener Galatasaraylı olsa bu kadar katkısı olmaz Galatasaray'a. Yönerimi motive eden bu açıklaması için kendisine teşekkür ediyoruz. Bakacazzzzz... 13 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    dogru demiş 3 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ERTEM SENİN HAYAL DAHİ EDEMEYECEKLERİN GALATASARAYIN VİZYONUN DA VAR OSIMHEN DE DE BUNU ANLAMADIYSAN SENİN KAPASİTEN BU İŞE YETMİYOR DEMEKTIR 5 1 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Çelik ferhatı kucağa almış ama o başka erkeklere kavşıyor :D 2 1 Yanıtla
  • Apple User:
    Ertem Şener sen kendi takımınla ilgili yorum yap Galatasaray seni aşar taraflı yorumlarını BJK YAP 0 0 Yanıtla
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