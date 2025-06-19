Ertem Şener, Galatasaray\'ın transfer etmek istediği oyuncuyu açıkladı

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da iç ve dış transferde çalışmaları tam gaz devam ederken bir sürpriz yaşandı.Ünlü futbol yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray'ın görüştüğü futbolcuyu açıkladı.

''ALBERTO COSTA'YI İSTİYORLAR''

Sarı-kırmızıların transfer etmek istediği ismi duyuran Ertem Şener, "Galatasaray, Juventus'un sağ beki Alberto Costa'yı istiyor. Sacha Boey olmuyormuş. Costa'nın fiziği çok iyi. 21 yaşında ve Portekizli. Bence faydalı olur. Ülkemizdeki Portekizli bekler hep başarılı olmuştu." dedi.

''HER TÜRLÜ İŞ YAPAR''

Ahmetcan Kaplan'ın Galatasaray'a transfer durumu hakkında konuşan Ertem Şener, "Ajax'ın stoperi Ahmetcan Kaplan'ın adı geçiyor. Hem yerli hem genç hem de uzun boylu. Her türlü iş yapar." dedi.