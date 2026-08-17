Ertuğrul Arslan: 'Oyun beni mutlu etmedi' - Son Dakika
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Ertuğrul Arslan: 'Oyun beni mutlu etmedi'

Ertuğrul Arslan: \'Oyun beni mutlu etmedi\'
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan, Muğlaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Muğlaspor maçının ardından, "Çok fazla pozisyon üretemediğimiz bir karşılaşma oldu. Açıkçası oyun beni mutlu etmedi ama gelişeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor, sahasında Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, açıklamalarda bulundu. Arslan, "Öncelikle Muğlaspor'u son yıllarda gösterdiği istikrardan dolayı tebrik ediyorum. Üç yıl üst üste şampiyon oldular ve 1. Lig'e geldiler. Muğlaspor camiasına 1. Lig hayırlı, uğurlu olsun. Maça iyi hazırlandık ama özellikle istemediğimiz şekilde oyunda çok basit top kayıpları yaptık. Topla çok oynadık ama çok fazla pozisyon üretemediğimiz bir karşılaşma oldu. Açıkçası oyun beni mutlu etmedi. Deplasmanda son saniyede burnumuzun kanamasıyla dönüşümüz var dedik. İşin bir de o tarafı var. Biz genç oyunculardan kurulu bir takımız. Bandırma camiası olarak bu sene söylediğim gibi, deplasmana gelip 'Bekleyelim, 1 puan bizim için iyi' mantığıyla hiçbir zaman sahada olmayacağız. Oyunu güzelleştirmek istiyoruz. Bugün pozitif futbol oynayamadığımız için taraftarlarımızdan ve futbolseverlerden özür diliyorum. Ama gelişeceğiz. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi, organize, pozisyon üreten ve bu pozisyonları gole dönüştüren bir Bandırmaspor izlettirmek hayalimiz var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Karşılaşmanın son dakikalarında kaçırılan penaltıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Aslan, "Kontrolsüz bir hareketle top ayağına geldi gibi gördüm ama pozisyonu izlemedim. Bruno şimdiye kadar çok penaltı kaçırmadı. Futbolda penaltı her zaman kaçar. O yüzden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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