Ertuğrul Doğan'dan Sert Açıklamalar

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, "Maç sırasında bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Ancak kimsenin böyle bir duruma sebep olmaya hakkı yok. Maçtan sonra dedim ki; 'Kulüpler Birliği başkanlığından istifa edeyim, çıkıp çok farklı konuşayım' ama şu an farklı bir makamı da temsil ediyorum. Orada çok değerli başkanlar var ve onlara da saygı göstermek zorundayım. Bu nedenle kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Takımı sahadan çekmenin Trabzonspor'a daha fazla zarar vereceğini düşündük" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın ardından soyunma odasında takımı ve teknik direktörü tebrik ettiğini ifade eden Ertuğrul Doğan, "Maç sırasında birçok şey düşündüm. Biraz önce soyunma odasına indim; takımı ve hocayı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettim. Trabzonspor bugün sahada düzgün, ahlaklı bir şekilde mücadelesini verdi. Aslında iki takımın oyuncuları da ellerinden geleni yaptı. Hem onların hem de bizim futbolcularımız, takımları için büyük bir çaba gösterdi. Daha önce buna benzer durumlar yaşandı. Benzer açıklamaları geçmişte de yaptım. İptal edilen bir gol var; akla ve mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler bunu neye dayanarak yapıyor, anlamak gerçekten çok zor. Aklıma başka şeyler geliyor ama söylemek istemiyorum. Konuşmamı saygı çerçevesinde sürdürüyorum. Trabzonspor'un tarihi hep mücadeleyle geçmiştir. Maç sırasında bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Ancak kimsenin böyle bir duruma sebep olmaya hakkı yok. Maçtan sonra dedim ki; 'Kulüpler Birliği başkanlığından istifa edeyim, çıkıp çok farklı konuşayım' ama şu an farklı bir makamı da temsil ediyorum. Orada çok değerli başkanlar var ve onlara da saygı göstermek zorundayım. Bu nedenle kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Takımı sahadan çekmenin Trabzonspor'a daha fazla zarar vereceğini düşündük. Kulüpler Birliği'nden istifa etmeyi de değerlendirdik ama oradaki teveccühü ve desteği de göz ardı edemem. Tüm kulüplerle, özellikle Anadolu kulüpleriyle birlikte bu mücadeleyi artık daha sert vereceğimizi açıkça söylüyorum. Trabzonspor camiası kolayca göz ardı edilecek bir camia değildir. Gerekirse gerekeni yaparız. Bu durum artık boğazımıza kadar geldi. Kimsenin Trabzonspor'un mücadelesini, bir kişinin inisiyatifiyle gölgelemeye hakkı yok. Camia buna asla izin vermez. Bu konu tüm Trabzonspor camiasının meselesidir ve gereken adımlar mutlaka atılır. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. İki takım açısından da konuşuyorum. Ne Fenerbahçe'nin hakkı yensin, ne Trabzonspor'un. Biz burada biriz. Kimse gözümüzün içine baka baka bu adaletsizliği yapamaz. Elimden geldiğince nezaket çerçevesinde konuşmak istiyorum ama şunu da net olarak söylüyorum; buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

'MEVCUT MHK İLE OLMAYACAĞINI AÇIKÇA DİLE GETİRİYORUM'

Mevcut MHK ile sezonun devam edemeyeceğini söyleyen Doğan, "İbrahim Bey, eski Trabzonspor başkanıdır. Kendisi iyi niyetlidir ve çözüm arıyordur. Ancak bu işin mevcut MHK ile olmayacağını açıkça dile getiriyorum. Geçen yıl da bunu söyledik, bugün de aynı noktadayız. Bu şekilde devam etmez; Türk futbolu zarar görüyor. Bugün biz, yarın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Her hafta Anadolu kulüplerinin başına bir şey geliyor. Bu mücadelede özellikle Anadolu kulüpleriyle daha fazla birlikte olmak zorundayız. Tepkimizi daha net göstermeliyiz. Bu düzeni bir şekilde düzeltmek zorundayız. Birçok kulüp başkanı emek veriyor, para harcıyor. Hiçbir camia bu tür olayları yaşamamalı. Biz bu işin peşindeyiz. Elbette hata olur, biz de hata yapıyoruz ama ekran başında tek bir görüntü üzerinden hakemlere yanlış karar verdirmek bambaşka bir sorundur" şeklinde konuştu.

Hakem hatalarının, Kulüpler Birliği toplantılarında gündeme geldiğini belirten Doğan, "Daha önceki haftalarda diğer kulüp başkanları da benzer açıklamalar yaptı. Herkes rahatsız ama sorun hala çözülmüyor. VAR ekranına sadece tek bir görüntü geliyor, oysa maç içerisinde farklı açılar mevcut. Bu durum kasıtlı gibi görünüyor" dedi.

Daha önce çok daha sert açıklamalar yaptığını belirten Ertuğrul Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ceza almamak için kelimelerimi seçerek konuşuyorum. Geçmişte daha sert açıklamalar da yaptım. Ama biz bu işi edebimizle, saygı çerçevesinde çözmeye çalışıyoruz. Fakat böyle giderse, bir gün bir yerde birinin canı çok daha farklı yanacak."