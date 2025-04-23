Ertuğrul Doğan: "Ekonomik bağımsızlık için tarihi adımlar atıyoruz" - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan: "Ekonomik bağımsızlık için tarihi adımlar atıyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ekonomik bağımsızlık için tarih adımlar attıklarını söyledi.

23.04.2025 12:43
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ekonomik bağımsızlık için tarih adımlar attıklarını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yayımlanan yazısında hem mevcut mali yeniden yapılanma sürecini hem de kulübün ekonomik bağımsızlığını hedefleyen projeleri kamuoyuyla paylaştı. Doğan, kulübün borç yükünden kurtulması ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına hayata geçirilen yatırımların ve iş birliklerinin detaylarını aktardı. Yazısında ayrıca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden bordo-mavili taraftar Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Papara Park'ta yaşatılacağını duyurdu.

"Vergi borcumuzu kapatmayı planlıyoruz"

Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün finansal geleceğini güvence altına almak amacıyla yürütülen mali yeniden yapılanma sürecinin, yalnızca bugünün değil, yarının Trabzonspor'unu inşa etme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı. Doğan, "Bu adımla birlikte Trabzonspor, Türkiye'de vergi borcu bulunmayan tek kulüp statüsüne ulaşacaktır. Ayrıca kulübümüz UEFA Finansal Fair Play ilkelerine tam uyum sağlayarak, sürdürülebilir ve disiplinli bir mali yapının temellerini kalıcı şekilde atmış olacaktır" dedi.

"Kartal ve Akyazı projeleriyle güçlü bir gelecek"

Trabzonspor'un ekonomik kapasitesini artıracak büyük ölçekli projeler de devreye alındığını belirten Doğan, "Mali yapının güçlendirilmesi sürecinde kulübümüzün ekonomik kapasitesini artıracak büyük ölçekli projeler de devreye alınmıştır. "Kartal Tesisleri" olarak bilinen ve kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu alanda Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol, Trabzonspor için hem ekonomik hem yapısal anlamda önemli bir sıçrama noktasıdır. Benzer şekilde, Akyazı'da tahsisi tamamlanan 177 bin metrekarelik arazide, yine Emlak Konut GYO A.Ş. ile ortak geliştirilecek proje için karşılıklı mutabakata varılmıştır. Her iki proje için de çalışmalar büyük bir kararlılıkla sürdürülmekte, ortaya konulan vizyon adım adım gerçeğe dönüşmektedir. Bu vizyonun gerçekleşmesinde yanımızda duran tüm kişi ve kurumlara, camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne destekleri için minnettarız. Kartal ve Akyazı projelerinden elde edilecek gelirlerin Trabzonspor'un ekonomik bağımsızlığını kalıcı biçimde tesis edeceğine gönülden inanıyorum. Bugün attığımız adımlar, geleceği inşa etmeyi planlayan kulübümüzü uzun vadeli başarıya taşıyacak sağlam bir iradenin dışavurumudur. Bu sorumluluk, ağır olduğu kadar kutsaldır. ve biz bu sorumluluğu layıkıyla taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Mattia Ahmet Minguzzi, bu şehrin yüreğine kazınmış bir evlattır"

Başkan Doğan, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin tribünde yaşatılacağını belirterek, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Trabzonspor bir kulübün ötesinde; bir inanç, bir hafıza, bir vicdandır. Bu camia yalnızca kupalarla anılmaz; duruşuyla, köklü değerleriyle yaşar. Attığı her adımda insan onurunu gözetir, aldığı her kararda toplumsal sorumluluk taşır. Geçtiğimiz günlerde alçakça bir şekilde aramızdan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi, bu şehrin yüreğine kazınmış bir evlattır. Trabzonspor sevdasıyla büyümüş, 2022 şampiyonluğunda binlerce taraftarla birlikte meydanlardaki o coşkuya karışmıştır. O gün dökülen sevinç gözyaşları, onun bordo-maviyle kurduğu gönül bağının en saf ifadesidir. Ahmet'imiz, Trabzonspor ile nefes alan, çocukluğunu bu renklerle yoğuran, kendini bu kulübün bir parçası olarak gören kardeşimizdi. Bu aidiyeti sonsuzlaştırmak üzere Papara Park'taki Yavru Fırtına Tribünü'ne Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını veriyoruz. Bu tribün yalnızca betonarme bir yapı olmayacak. Vefanın, insanlığın ve adalet arayışının karşılık bulduğu mekana dönüşecek. Her tezahüratta Mattia'nın adı duyulacak. Her alkışta, her zaferde onun sesi yükselecek. Unutanlardan değiliz. Sessiz kalanlardan da olmayacağız." - TRABZON

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Kaynak: İHA

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