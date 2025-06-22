Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Korfbol Şampiyonu - Son Dakika
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Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Korfbol Şampiyonu

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Korfbol Şampiyonu
22.06.2025 11:57
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Kartepe'deki okul, 3 yıl süren çalışmalarla Türkiye Korfbol Şampiyonası'nda birinci oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Korfbol Takımı, 3 yıl önce başlatılan sistemli çalışmaların ardından Türkiye Liseler Arası Korfbol Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı. Tatil günlerinde dahi antrenmanlara ara vermeyen öğrenciler, elde ettikleri şampiyonlukla gururlandırdı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Funda Yılmaz'ın öncülüğünde, Türkiye Korfbol A Milli Takımı Başantrenörü ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yüksel Abdikoğlu'nun desteğiyle 3 yıl önce kurulan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Korfbol Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Liseler Arası Korfbol Şampiyonası'nda zirveye çıkarak Türkiye şampiyonu oldu. Özveriyle çalışan öğrenciler, hem altın madalya kazandı hem de okullarına tarihi bir gurur yaşattı.

"Herkesin büyük emeği var"

10. sınıf öğrencisi Merve Karaaslan, 2 yıldır bu spor ile ilgilendiğini ifade ederek, "Aslında bizim üzerine çalıştığımız proje 3 yıllık. 3 yıldır bu spor için emek harcıyoruz ama en büyük başarımız bu sene geldi. Biz bu sene güzel başarı elde ederek Türkiye birincisi olduk. Ailelerimizden arkadaşlarıma, okulumuzdan öğretmenlerimize kadar herkesin büyük emeği var" dedi.

"Bu sporu devam ettirmek istiyorum"

Uyum içinde çalıştıklarını belirten 10. sınıf öğrencisi Hamza Gümüşel, "Takım kaptanımız milli takımda, bir diğer arkadaşımızda milli takımda oynuyor. Bu sporu, Türkiye şampiyonluğu başarısını ettirmek istiyoruz. Çok emek sarf ettik ama en büyük başarımızı bu yıl kazandık" diye konuştu.

"Deprem oldu biz yine antrenmandaydık"

9. sınıf öğrencisi Beril Öztürk de, başarılarının arkasındaki disipline dikkat çekerek, "Gerçekten bu serüvenin en büyük başarılarından biri bu sezon geldi. Herkesle gurur duyuyorum, çok mutluyum. Tatillerde bile antrenman yaptık, deprem oldu biz yine antrenmandaydık. Gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Güzel başarılar elde ettik"

Saner Efe Özyurt ise basketbol oynadığını ancak daha sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle korfbola başladığını aktararak, "Funda Hocam elimden tuttu, yardımcı oldular. Bu sporda güzel başarılar elde etmeye başladık. Basketbol benim için daha iyi demiştim ama korfboldan da memnunum" ifadelerini kullandı.

"Kar tatili, ara tatil, hafta sonu demedik hep birlikte çalıştık"

Korfbola 8 kız, 8 erkek olmak üzere 16 öğrenci ile başladıklarını anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni Funda Yılmaz, "Bu süreçte Yüksel Abdikoğlu bize çok yardımcı oldu, bize bu sporu tanıttı ve çalışmalarımızda danışmanlık yaptı. Öğrencilerimle birlikte kar tatili, ara tatil demedik, hafta sonu demedik hep birlikte çalışmalara devam ettik. Bunun başarısı da Türkiye şampiyonluğu olarak geldi" dedi.

"Güzel başarı elde ettiler"

Türkiye Korfbol A Milli Takımı Başantrenörü ve KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yüksel Abdikoğlu ise, "Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 3 yıllık süreçte birçok başarıya imza attı. Bende onlara destek verdim. Funda Hocamız beni aradı, korfbol takımı kurmak istediğini söyledi. Bende her türlü desteği verebileceğimi söyledim. Ben zaten Türkiye'nin her yerinde, her okulunda, her kulübe destek veriyorum. Kendileri de güzel başarı elde etti" diye konuştu.

Korfbolun 1902 yılında Hollandalı beden eğitimi öğretmeni tarafından geliştirildiğini söyleyen Abdikoğlu, "1903 yılında ise dünyada yayılmaya başladı. 1995 yılında ise Türkiye olarak biz korfbol sporu ile tanıştık" şeklinde konuştu.

"Okulumuz 5 yıllık ama içerisinde 50 yıllık birikimi barındırıyor"

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Tekin ise, "Okulumuz 5 yıllık geçmişe sahip ama içerisinde 50 yıllık birikimi barındırıyor. Anadolu lisesi olduğumuz için insanların aklına bazı sorular geliyor. 'Üniversite sınavında hangi başarıyı sağladınız? 'Bu okulda okuyanlar nereleri kazandılar?' cümlelerinin daha ötesini yapmak istiyoruz. Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' cümlesini düstur edinerek, bu çalışmaları yapıyoruz. 3 yıllık yatırımın sonunda ürünü almanın, Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadık" cümlelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Korfbol Şampiyonu - Son Dakika

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