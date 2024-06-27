Ertuğrul Sağlam: 'Geçen sezonun en büyük sıkıntısı forvetti' Kocaelispor'da şampiyonluk parolasıyla ilk idman - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ertuğrul Sağlam: 'Geçen sezonun en büyük sıkıntısı forvetti' Kocaelispor'da şampiyonluk parolasıyla ilk idman

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ve geçen sezonun en büyük sıkıntısının forvet hattı olduğunu söyledi. Sağlam, takımın şampiyonluğa ulaşması ve Süper Lig hasretine son vermesi için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, yeni transferlerle daha kaliteli bir takım oluşturacaklarını ve hedeflerinin Süper Lig'de de başarılı olmak olduğunu ifade etti.

27.06.2024 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ertuğrul Sağlam: "Geçen sezonun en büyük sıkıntısı forvetti"

Kocaelispor'da şampiyonluk parolasıyla ilk idman

KOCAELİ - Kocaelispor'da 2024-2025 sezonu hazırlıkları başladı. İdmanda konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kaliteli bir kadro oluşturduklarını ifade ederek, geçen sezon en büyük sıkıntıyı forvet hattında yaşadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de ekiplerinden Kocaelispor, Brunga tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeni yönetim de hazır bulundu. Amaçlarının sezon sonunda takımı şampiyonluğa ulaştırıp 15 yıllık hasrete son vermek olduğunu söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Bu doğrultuda çalışmalarımız lig bittiği an itibarıyla başlamıştı. Bugüne kadar yeni yönetim ile olumlu ve koordineli bir şekilde çalıştık. Transfer çalışmalarında bir noktaya geldik. Bizi Süper Lig'e taşıyacak kadronun bu sene inşallah çok doğru bir şekilde organize edilip, kadro planlamasının çok doğru bir şekilde yapılıp, daha sonraki süreci de istediğimiz şekilde geçip, Kocaelispor'un yıllardır süren Süper Lig hasretine bizim cevap verme zorunluluğumuz var. Geçen sene çok yaklaştığımız Süper Lig'e sonrasında kendi hatalarımız sebebiyle rakiplerimize hediye ettik" dedi.

"Geçtiğimiz sezonun en büyük sıkıntısı forvetti"

İki adet stoper ve iki adet forvet transferlerinin olacağına dikkat çeken tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezonun en büyük sıkıntılarından birinin golcü sıkıntısı olduğunu vurguladı. Sağlam, "Sağ kenar ve ofansif bir orta saha alarak transferi tamamlamayı düşünüyoruz. Defans oyuncularından bir tanesi yabancı olacaktır. Taraftarımız emin olsun ki; bundan önceki yaptığımız transferlerimiz ile de ne kadar kaliteli bir takım oluşturacağımızın sinyalini verdik. Bundan sonraki transferlerde bu kalitede hatta daha üzerinde olacaktır. Sadece bu sene bizi Süper Lig'e taşıyacak kadroyu değil Süper Lig'de de iskeletini oluşturacağımız kadroyu hazırlıyoruz. Bundan taraftarımız emin ve rahat olsunlar" şeklinde konuştu.

Furkan Özyapı: "İsmail Yüksek kendisini çok geliştirdi"

Kocaelispor'un yeni transferi Furkan Özyapı da antrenmanda yerini aldı. Eski takım arkadaşı A Milli Takım oyuncusu İsmail Yüksek ile telefonda görüştüğünü söyleyen Özyapı, "İsmail kardeşim kendisini çok geliştirdi. Hak ettiği yerlere ulaştı. Ben de çok seviniyorum. Üç günde bir konuşuyoruz. Hakkımda inşallah hayırlısı olur. Onun için de hayırlısı olsun" dedi.

Kocaelispor formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Furkan Özyapı, "Hakkımızda hayırlısı olsun. Şehrimin takımını hep beraber hakettiği yerlere taşıyacağız yolun sonu şampiyonluk olacak. O zaman da Kocaelispor'da adım geçmişti. İrtibata da geçmişlerdi ama olmadı. Şimdi oldu. İnşallah hayırlısı olmuştur. Elimden geleni yapacağım. Takdir hocanındır. Bizim görevimiz çalışmak ve sonra forma beklemektir. Şu an forma numarası için bir şey söylemem doğru olmaz. Uyum sürecim var. Hocamız hakkında çok iyi şeyler duydum, üst düzey bir teknik adam. Tanışacağız, çalışacağız. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz ve hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Rekabete hazırım. Takımın menfaatleri adına hep birlikte çalışacağız. Ondan sonrası takdir hocamızındır" diye konuştu.

Sekiz diye tabir edilen bölgede daha verimli olduğunu belirten Özyapı, "Orta sahanın her yerinde görev aldım. Altı oynatan veya sekiz oynatan hocalarımız oldu. Yeri geldi 10 numara da oynadım. 10 numarada ne kadar verim verdim, tartışılır. Sırtı dönük oynama özelliğimi hocalar biraz zayıf gördü. Sekiz, sekiz buçuk diye tabir edilen bölgede daha verimli olduğumu düşünüyorum. Hocamızın takdiridir tabi. Bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerinin kullandı.

Geçen sezon da lige şampiyonluk parolasıyla başladıklarını hatırlatan kaleci Gökhan Değirmenci ise, "İlk yarıda iyi bir performans sergilemiştik ama ikinci yarıda maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Gerçekten kötü bir ikinci yarı geçirdik. Genel anlamda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşamadık. Play-off oynadık. Play-off maçında da elendik. Geçen sene bence çıkabilirdik ama yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız artık" dedi

Kaynak: İHA

Ertuğrul Sağlam, Kocaeli, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Geçen sezonun en büyük sıkıntısı forvetti' Kocaelispor'da şampiyonluk parolasıyla ilk idman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:47 Slovakya’da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü Slovakya'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
19:54 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ertuğrul Sağlam: 'Geçen sezonun en büyük sıkıntısı forvetti' Kocaelispor'da şampiyonluk parolasıyla ilk idman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement