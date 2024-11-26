Ertuğrul Sağlam: Her alanda en iyisini ortaya koymalıyız - Son Dakika
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Ertuğrul Sağlam: Her alanda en iyisini ortaya koymalıyız

Ertuğrul Sağlam: Her alanda en iyisini ortaya koymalıyız

Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam, Adanaspor maçı öncesi motivasyonun önemine vurgu yaptı.

26.11.2024 18:17
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- Ertuğrul Sağlam: "Biz sahada her alanda en iyisini ortaya koymak zorundayız"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, oynanacak Adanaspor maçıyla ilgili, "Bu ligde güçsüz takım yok. Motivasyon konusunda sıkıntı yaşarsanız her türlü sonuca katlanırsınız. Biz sahada her alanda en iyisini ortaya koymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. ekiplerinden Kocaelispor, Cuma günü ligin 14. haftasında Adanaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Bandırmaspor maçında iki puanı kaçıran taraf olduklarını dile getirdi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Bandırmaspor maçıyla başlayan Ertuğrul Sağlam, "Tabİi maçın gidişatı olarak bir puan gibi gözükse de ben eksi iki puan olarak bakıyorum. Puan cetvelindeki en yakın rakibimizin önüme geçmesine izin vermedik ve hala lideriz. Bu açıdan da bakabilirsiniz. Bu gibi durumda geriden gelinip alınan iki puan olumlu gibi de gözüküyor ama sonuç itibarıyla üzüldüğümüz bir maç oldu. Rakibe pozisyon vermeden iki gol yemekte üzdü tabi ki bizi. Futbolda geri dönüşler hep var hep de olacak. O yüzden bizim isteğimiz maçın son düdüğüne kadar oyunun ve sahanın içinde kalmak. Çocuklar da bunu yapıyor artık. Son saniyeye kadar denememiz lazım. Bandırma maçında meyvesini de aldık. Tabi golü erken bulup skoru korumak da önemli. Erken goller bulup rahat geçireceğimiz maçlarda olacak inşallah" dedi.

"Sahada her alanda en iyisini ortaya koymak zorundayız"

6 haftalık zorlu fikstürü geride bıraktıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, "Çok değişik bir ligde oynuyoruz. Ligde son sırada bulunan Malatyaspor bile direniyor. Malatya'nın üstünde de Adanaspor var. Bence onlarda kötü bir takım değiller. Ligin favorilerinden Ankaragücü ile oynadılar ve puan aldılar. İstanbulspor'dan da puan aldılar. En üstteki takımın dahi şu takımı rahat yenebilirim diyeceği bir lig değil burası. Motivasyon konusunda sıkıntı yaşarsanız her türlü sonuca açık bir halde olursunuz. Bu hafta biz bence oynadığı mücadelenin hakkını alamayan bir takımla oynayacağız. Adanaspor'un Sıralamadaki yerine aldırış etmeden mücadele edeceğiz. Cuma günü maçı kazanıp bizi takip edenleri, izleyenleri ve sevenlerin hafta sonunu güzel geçirmelerini sağlayacağız. Sonraki maça da daha moralli hazırlanmak için bu maçı kazanmak istiyoruz. Futbol her şeye gebedir ama biz sahada her alanda en iyisini ortaya koymak zorundayız" diye konuştu.

"İstediğimiz kadroyla sahada olabileceğimiz bir maç olacak"

Takımda sakat oyuncu bulunmadığını dile getiren Ertuğrul sağlam, "Takımda herhangi bir sakatlığı bulunan oyuncumuz bulunmuyor. Bu sevindirici bizim adımıza. Ahmet Oğuz'un kart cezası var. Markao'nun da cezası bitti. O da aramızda olacak Cuma günü. İstediğimiz kadroyla sahada olabileceğimiz bir maç olacak. 3 puanla sahadan ayrılıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: Her alanda en iyisini ortaya koymalıyız - Son Dakika

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