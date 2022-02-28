Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı

28.02.2022 17:13

Beşiktaş'ın ve Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan son olarak Samsunspor'u yöneten Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Sağlam, İran ekibi Tractor FC ile anlaştı.

Son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Samsun spor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam'ın yeni adresi İran oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı İran ekibi Tractor FC ile sözleşme imzaladı.

İran ekibi Tractor, Ertuğrul Sağlam'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

SEZON SONUNA KADAR

16 takımlı ligde 13. sırada yer alan Tractor ile Sağlam'ın anlaşması sezon sonuna kadar. Sağlam, 2017-18 sezonunda İran ekibinde 4 ay görev yapmıştı.

LİGDE TUTMAYA ÇALIŞACAK

Tebriz merkezli spor kulübü Tractor FC, ligde oynadığı 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 18 puan topladı. Tractor, daha önce İran deneyimi olan Sağlam ile ligde kalmaya çalışacak.

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Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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