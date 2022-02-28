Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Samsun spor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam'ın yeni adresi İran oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı İran ekibi Tractor FC ile sözleşme imzaladı.

SEZON SONUNA KADAR

16 takımlı ligde 13. sırada yer alan Tractor ile Sağlam'ın anlaşması sezon sonuna kadar. Sağlam, 2017-18 sezonunda İran ekibinde 4 ay görev yapmıştı.

LİGDE TUTMAYA ÇALIŞACAK

Tebriz merkezli spor kulübü Tractor FC, ligde oynadığı 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 18 puan topladı. Tractor, daha önce İran deneyimi olan Sağlam ile ligde kalmaya çalışacak.