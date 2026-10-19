Erzincan'da 30 Ekim'de başlayacak SEM Performans Ligi'ne 650 sporcu bekleniyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Performans Ligi 1. Etabı, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 17 ilden 650 sporcunun katılımının beklendiği organizasyon, Yaşar Erkan (Merkez) Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Abdulkadir Zengin, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, müsabakaların güreş sporunun gelişimine ve genç sporcuların performanslarının artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Zengin, tüm spor severleri ve Erzincan halkını müsabakaları izlemek ve sporculara destek olmak üzere Yaşar Erkan (Merkez) Spor Salonu'na davet etti.