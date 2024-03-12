Erzincan\'da Dağ Kayağı Şampiyonası Düzenlenecek

63 Yaşındaki Murat Sağlam, Ameliyatlar Sonrası Türkiye Şampiyonu Oldu

İzmir'de yaşayan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği ameliyatlar ve sağlık sorunlarına rağmen atletizmde başarılar elde ederek Türkiye şampiyonu oldu. Sağlam, ameliyatlar sonrası koşmaya devam ettiğini ve madalyalar kazanacağını hiç düşünmediğini belirtti. Bypass ameliyatı ve prostat kanseri tedavisi geçiren Sağlam, koşmanın kendisini iyi hissettirdiğini ve herkesin ameliyat sonrası normal bir yaşam sürebileceğini göstermek istediğini söyledi.