Erzincan'da U14 Türkiye Şampiyonası Coşkusu - Son Dakika
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Erzincan'da U14 Türkiye Şampiyonası Coşkusu

Erzincan\'da U14 Türkiye Şampiyonası Coşkusu
15.06.2026 12:40
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U14 Türkiye Şampiyonası ve ANALİG atletizm seçmeleri Erzincan'da gerçekleştirildi, sporcular yarıştı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen U14 (14 yaş altı) Türkiye Şampiyonası ve Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) atletizm il seçme müsabakaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

İl genelinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda, atletler piste çıkarak dereceye girebilmek için ter döktü.

Yarışmalar sonunda başarılı olan ve ilini üst turlarda temsil etmeye hak kazanan sporcular, antrenörleriyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, grup müsabakalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincan'da U14 Türkiye Şampiyonası Coşkusu - Son Dakika

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