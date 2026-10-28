Erzincan FY, Ziraat Kupası 3. turunda Kastamonuspor'u deplasmanda 4-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan FY, Ziraat Kupası 3. turunda Kastamonuspor'u deplasmanda 4-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ziraat Kupası 3. turunda Kastamonuspor, sahasında Erzincan FY'ye 4-1 mağlup oldu. Erzincan FY'nin golleri Ozan Papaker (dk. 22), Buğra Akçagün (dk. 38 ve 42) ve Mustafa Çelik'ten (dk. 65) gelirken Kastamonuspor'un tek golünü Ahmethan Köse (dk. 2) attı.

Türkiye Ziraat Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Erzincan FY'ye 4-1 mağlup oldu.

Stat: Gazi

Hakemler: Ramazan Doğanay, Mehmet Kirişçioğlu, Muhammet Metin Taş

Kastamonuspor: Kerem Çavdar, İsmail Bakkal (Samet Güler dk. 76), Emir Açıkgöz, Gökmen Özince, Ömer Uyanık (Oğuz Duman dk. 46), Erdem Reis, Yasin Başaytaç, Niyazi Kılıç (Mert Çalışkan dk. 46), Ahmethan Köse (Serdar Avkaroğlu dk. 46), Yasin Hızar (Necati Bilgiç dk. 46), Kerim Temizkan

Erzincan FY: Talha Yakın, Baran Can, Sakıb Aytaç (Yusuf Kaya dk. 75), Soman Reşat Bulut, Yunus Emre Karagöz, Buğra, Akçagün (Serhat Enes Çalışkan dk. 82), Alperen Aydın (İsmet Kaan Arslan dk. 65), Ozan Papaker (Sabri Gülay dk. 75), Kadircan Bilikli, Mustafa Çelik, Efe Taylan Altunkara (Mert Çapar dk. 65)

Goller: Ahmethan Köse (dk. 2) (Kastamonuspor), Ozan Papaker dk. 22), Buğra Akçagün (dk. 38 ve 42), Mustafa Çelik (dk. 65) (Erzincan FY)

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıAhmethan KöseMustafa ÇelikOzan PapakerErzincanTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor 900 lira bile kurtarmıyor Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor! 900 lira bile kurtarmıyor
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 20:01:08. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan FY, Ziraat Kupası 3. turunda Kastamonuspor'u deplasmanda 4-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android