Erzincan\'ın Şampiyonları

Erzincanlı sporcu Ahmet Berat Bozdemir gülle atmada Türkiye şampiyonu, Poyraz Aslan ise cirit atma branşında Türkiye üçüncüsü oldu.
Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Erzincanlı sporculardan gülle atma branşında Ahmet Berat Bozdemir 14.80'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Cirit atma branşında ise Poyraz Aslan Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN
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