Erzincan, Petank Şampiyonası\'nda

Erzincan'dan 8 sporcu ve 1 antrenör, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Petank Şampiyonası'nda ili temsil edecek.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren sporcular, 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Petank Şampiyonası'nda mücadele edecek. Kafilede 8 sporcu ve 1 antrenör yer alıyor. Organizasyonda Erzincan'ı temsil edecek sporcular, ülke genelinden katılacak sporcularla rekabet edecek.

Petank Şampiyonası'na Erzincan'dan katılacak kafilede şu isimler bulunuyor: Antrenör: Mehmet Köksal, Sporcular: Hamza Emir Can (Çukurkuyu İlkokulu), Ali Emir Can (Çukurkuyu İlkokulu), Yunus Önüç (Erzincan Lisesi), Emre Önüç ( Spor Lisesi), Efe Alıcı (Spor Lisesi), İlknur Saniye Seçer (Erzincan Lisesi), Seçil Kübra Vatan (İpekyolu MTAL), Şengül Demirdağ (Spor Lisesi)

Sporcular, Türkiye genelinden gelecek rakipleriyle hem bireysel hem takım kategorilerinde mücadele edecek. Erzincan'dan turnuvaya katılacak olan sporcuların hedefi, şehri en iyi şekilde temsil ederek dereceyle dönmek. - ERZİNCAN