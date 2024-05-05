Erzincanlı badmintoncular Bayburt\'ta grup birincisi oldu

Bayburt'ta düzenlenen küçükler badminton grup müsabakalarında Erzincanlı badmintoncular grup birincisi oldu.
3- 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bayburt'ta düzenlenen küçükler badminton grup müsabakalarında Erzincan'ı temsil eden Mehmetçik Ortaokulu grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Final müsabakaları 6- 9 Haziran 2024 tarihleri arasında Bartın'da yapılacak. - ERZİNCAN
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