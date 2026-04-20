Erzincanlı Sporculardan Badminton’da Üç Madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Bulgarian Junior U19 International Badminton Turnuvası'nda Erzincanlı milli sporcular, 3 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvada 16 ülke arasında mücadele eden sporcular, ay-yıldızlı bayrağı kürsüye taşıdı.

Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, karışık çiftlerde altın madalya elde ederken, Nisa Nur Çimen çift kadınlarda bir kez daha altın madalyanın sahibi oldu. Gökay Göl ise çift erkeklerde gümüş madalya kazandı.

Genç sporcuların başarısı Erzincan'da sevinçle karşılanırken, antrenörler de tebrik edildi.

Yetkililer, gençlere yapılan yatırımın meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek sporculara başarılarının devamı dileğinde bulundu. - ERZİNCAN