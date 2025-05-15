Erzincanlı Sporcuların Başarıları

Erzincanlı sporcular Eylül 2024-Nisan 2025 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası arenada başarılı sonuçlara imza attılar.

Uluslararası başarılar: 13 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük

Ulusal başarılar: 29 birincilik, 23 ikincilik, 31 üçüncülük.

Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Güreşten atletizme, badmintondan okçuluğa, dağ kayağından kick boksa kadar Erzincanlı gençler yalnızca sporcu değil; sabrın, disiplinin ve inancın da temsilcisi oldular. Her madalya, aslında yarıda bırakılmış bir tatilin, vazgeçilmiş bir konforun ve geceyi sabaha bağlayan bir emeğin ödülü.

Bizler iyi biliyoruz ki bu başarı bir tesadüf değil. "Değer Erzincan" projesiyle yaktığımız kıvılcımla gençlerimiz önümüzdeki yıllarda da büyük başarılara imza atacak.

Her branşta; güçlü bir karakter, sağlam bir duruş ve parlak bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, ailelerimize ve bu sürece gönül veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz.

Erzincan, yetenekten önce inancın; madalyadan önce mücadelenin şehridir. Yolunuz açık, azminiz daim olsun." İfadelerine yer verildi. - ERZİNCAN