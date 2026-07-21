Erzincanspor\'dan 4 Yeni Transfer

TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 4 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Buğra Akçagün, Talha Yakın, İsmet Yumakoğulları ve Ozan Papaker ile anlaşmaya varıldı.

Gerçekleştirilen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza atan 4 futbolcu, yeni sezonda Erzincanspor'un başarısı için mücadele edecek. - ERZİNCAN