Erzincanspor\'dan 4 Yeni Transfer

TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 4 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Buğra Akçagün, Talha Yakın, İsmet Yumakoğulları ve Ozan Papaker ile anlaşmaya varıldı.
Gerçekleştirilen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza atan 4 futbolcu, yeni sezonda Erzincanspor'un başarısı için mücadele edecek. - ERZİNCAN
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