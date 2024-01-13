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Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi - Son Dakika
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Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi

24 Erzincanspor'un hocası Bülent Akan, İnegölspor maçı sonrası canlı yayında hakem hatalarını eleştirerek skandal açıklamalarda bulundu. Daha sonra canlı yayında olduğunu fark eden Akan, söylediklerini silmesini istedi.

Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
13.01.2024 - 19:26,  Güncelleme: 20:02
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24 Erzincanspor'un hocası Bülent Akan, İnegölspor karşısında kaybedilen 2-0'lık mücadele sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Canlı yayında olduğunu unutan Akan, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu örnek göstererek skandal açıklamalarda bulundu.

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU UNUTTU

Bülent Akan, maçın ardından canlı yayında yaptığı açıklamada hakem Yusuf Aydın'ın kötü bir yönetim sergilediğini öne sürerek skandal açıklamalarda bulundu.

"BU HAKEMLER BUNU HAK EDİYOR"

Akan, "Penaltı verilmiyor, goller oluyor verilmiyor ne tebrik. Son 5 dakika var, penaltı verilmiyor, gol olsa maç değişir. Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Ankaragücü'nün başkanının yaptığına çok üzüldük ama bu hakemler bunları hak ediyor" dedi.

"SİL BUNLARI"

Daha sonra canlı yayında olduğunu anlayan Akan, söylediklerinden sonra kameramana dönerek, "Kardeş sil bunları" dedi. Muhabirin kendisini "Canlı yayındayız" diye uyarmasının ardından Akan, "İnegölspor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Halil Umut Meler, Faruk Koca, Ankaragücü, İnegölspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi - Son Dakika
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