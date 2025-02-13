Erzurum, 2025 Turizm Başkenti Olan Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Erzurum, 2025 Turizm Başkenti Olan Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti Olan Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Erzurum, 7-15 Şubat tarihleri arasında 40 üniversiteden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla 'Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

13.02.2025 09:39  Güncelleme: 09:41
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Erzurum, 7-15 Şubat tarihleri arasında "Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları" na ev sahipliği yapacak. 40 üniversiteden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu büyük organizasyon, gençliğin enerjisi ve sporun birleştirici gücüyle dolu dolu geçiyor.

"Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları"nın açılış programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: " 2025 yılı itibarıyla Erzurum, hem kış sporları başkenti hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı turizm başkenti ilan edilmiştir. Turizm Başkenti ilan edilen şehrimizde, yıl boyunca yetmişi aşkın etkinlik düzenlenecektir. Kış sporları etkinliklerimizin açılışı, 6-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen kış oyunlarıyla başlamış olup, bu organizasyonda 11 farklı kategoride 400 yerli ve yabancı sporcu yer almıştır. Bugün de ilimiz güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Üniversiteler Arası Kış Sporları Etkinliği, 40 üniversiteden gelen 300'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm üniversitelerimize, organizasyon ekibine ve sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Etkinliğe; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar ve Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur katıldı.

Bar ekibinin sahne performansıyla renklendirdiği organizasyonda, Vali Çiftçi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e plaket takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum, 2025 Turizm Başkenti Olan Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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