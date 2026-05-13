EBBSK, Sivasgücü Belediyespor'a mağlup olarak 3. Lig şansını kaybetti

13.05.2026 18:30  Güncelleme: 18:31
Bölgesel Amatör Lig 3. Grup Play-off 2. Turunda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Sivasgücü Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak 3. Lig hayalini gelecek sezona erteledi. Rakip ile baraj maçı yapacaklar.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup Play-off 2. Tur mücadelesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Sivasgücü Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak 3. Lig umutlarını gelecek sezona bıraktı.

Kazım Karabekir Stadyumu yanında bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 1 No'lu Sahada oynanan karşılaşmada Sivas temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ömer Çetinbaş ile 90+5'inci dakikada Mustafa Yüksektepe kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurum temsilcisi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'e yükselme şansını kaybederken, Bölgesel Amatör Lig'de kalabilmek adına Erzurum Süper Amatör Lig şampiyonu Oltu 25 Mart Spor Kulübü ile baraj müsabakasına çıkacak. Karşılaşmanın tarihi ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Giray Şaylan, Volkan Altuntaş ve Turan Çelik hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sahaya Erdi Yokuşlu, Şafak Sarı, Kubilay Yıldırım, Kerem Erener, Muhammet Mustafa GUndak, Muhammet Emin Polat, Burak Alemdar, Fatih Onay, Selahattin Seyhun, Ozan Yahya Oğuz ve Kemalata Döner ilk 11'i ile çıktı.

Sivasgücü Belediyespor ise Tolga Kaya, Safa Yıldırım, Abdullah Berk Karadağ, Metin Karakan, Bedirhan Uzun, Bünyamin Başar, Mustafa Aydın, Mikail Baydır, Ekrem Koçak ve Ömer Çetinbaş kadrosuyla mücadele etti.

Karşılaşmayı tribünden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor FK Yönetim Kurulu Üyesi Cabbar Erdoğan, TFF Bölge Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu, Erzurumspor FK takım kaptanlarından Mustafa Yumlu ve Orhan Ovacıklı ile Erzurumspor FK futbolcuları Cengizhan Bayrak ve Muhammed Furkan Özhan da takip etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

