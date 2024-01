Erzurum\'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Tanıtıldı

Erzurum'da 2-12 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2-12 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak ve farklı ülkelerden 800 sporcunun katılacağı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na birçok branşta müsabakaların düzenleneceğini belirtti. ABD, Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın çekilmesi nedeniyle buz hokeyi branşı organizasyondan çıkarıldı.

Vali Mustafa Çiftçi: "34 ülke ve 800 sporcu katılacak"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri durumundaki 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Etkinlik kapsamında yer alacak 6 farklı spor branşını; kayaklı koşu, alp disiplini, snowboard, curling, satranç ve kış oyunlarına ilk defa dahil olan futsal olarak sayabiliriz. Ülkemizin curling branşında kadın ve erkek milli takımlarımız ile ilk kez bu müsabakalarda yer alacak olması bizleri fazlasıyla heyecanlandırmaktadır. Bu alanlara ek olarak futsalda kadın ve erkek takımlarımız, satrançta kadın ve erkek bireysel sporcularımız ile aynı zamanda Alp disiplini ve snowboard branşlarında da sporcularımızın mücadele edecek olmasının gururunu yaşamaktayız" dedi.

"Erzurum güvenli bir şehir"

ABD'nin güvenliği gerekçe göstererek organizasyondan çekildiğini aktaran Çiftçi, konuşmasına şöyle devam etti:

"ABD güvenliği gerekçe göstermişti fakat biz ilimizin son derece güvenli olduğunu, emniyet, asayiş yönünden bir problemi olmadığını biliyoruz. Bunun daha çok politik gerekçelerle, siyasi argümanlarla olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz göreceğiz, huzur içinde, bir olay olmadan olimpiyatları tamamlamış olacağız. Bu konuda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2025 yılı turizm başkenti çerçevesinde 10 spor dalında müsabaka düzenlemeyi planlıyoruz. Bunu teklif ettik, üzerinde çalışacaklarını söylediler. Bu konuda önümüzdeki yıl inşallah bir olimpiyat daha gerçekleştirmiş olacağız diye düşünüyorum."

Başkan Mehmet Sekmen: "Bir başarı hikayesi yazacağız"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'da düzenlenecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları ile yeni bir başarı hikayesi yazacaklarını ifade ederek, "Erzurum, 2011 yılında 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve akabinde 2017 EYOF başta olmak üzere uluslararası birçok sportif organizasyona ev sahipliği yaptı. Şehrimizde şimdi de kış olimpiyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Şehrimizi en güzel şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağız. Bütün imkanımızı sporculara açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu tip organizasyonların ülkemizin ve şehrimizin tanıtımında önemli bir yeri olduğunu biliyoruz" cümlelerine yer verdi.

Adam Kosa: "Katılımın en çok olacağı organizasyon"

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (ICSD) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dr. Adam Kosa da kentteki hazırlıklardan memnun kaldığını belirterek, "Bütün organizasyon alanlarını gösterdiler, şu an her şey çok olumlu. Negatif hiçbir şey yok. Şu an 800 katılımcı görünüyor ve şu ana kadar kış oyunlarında katılım sağlanan en yüksek organizasyon olacak. Buz hokeyi de olsaydı bu sayı bini bulacaktı. Dünyadaki politik nedenlerin sporu etkilememesi, sporun politik bahanelerin içinde olmaması gerekiyor. Barış ve huzur içinde sporumuzu yapmalıyız. Kesinlikle pişman olacaklar, kötü bir karar verdiler. Çünkü bu ülkede güvenlikle ilgili bir problemin olmadığı çok net belli. Biz ICSD üyeleri olarak bütün bilgileri sunduk, onların da fikirlerini sunmalarından dolayı yapacak bir şey yok. Ancak ICSD olarak kurallarımıza bağlı olarak farklı spor branşlarına dahil olmuşlardı ve çekilmelerinden dolayı ciddi ceza ödüyorlar çünkü başvuru yaptılar, daha sonrasında politik neden gösterip çekildiler. Mazeretleri yeterli olmadığı için üyelik cezası ödeyecekler. Her ülke bir organizasyona katılmak istediğinde istediği gibi çekilemez, kurallara uyması gerekiyor ve bu kurallar doğrultusunda ICSD'ye ceza ödemesi yapacaklar" diye konuştu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın kentteki 4 ilçede gerçekleştirileceğini anlatarak, dünyadaki birçok işitme engelli bireyin müsabakaları izleyeceğini ve takip edeceğini söyledi. - ERZURUM