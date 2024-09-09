5000 Çocuk 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesinde Eğitildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

5000 Çocuk 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesinde Eğitildi

5000 Çocuk \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' Projesinde Eğitildi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında bu yaz 5 bin çocuk, 16 saatlik yüzme kurslarında yüzme öğrendi.

09.09.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında bu yaz 5 bin çocuk, 16 saatlik yüzme kurslarında yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek verdiği 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında bu yaz da yüzlerce çocuk GSİM Yüzme Havuzlarında yüzme eğitimi aldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında bu yaz, tam olimpik yüzme havuzu, Oltu ve Aziziye Yüzme Havuzlarında 5000'i aşkın çocuk 16 saatlik yüzme kurslarında yüzme öğrenme şansı buldu.

Hem Katılım Belgesi Hem Madalya Kazandılar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16 saatlik yüzme kursu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi. Ayrıca GSİM Yüzme Kurslarından keşfedilen ve yarışmacı sporcu haline getirilen öğrenciler arasında düzenlenen teşvik yarışlarında da derece elde eden sporculara madalya verildi.

12 Antrenör 6 Can Kurtaran Görev Yaptı

Tam Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Hikmet Palandöken ve Havuz sorumlusu Cevdet Uluç nezaretinde yapılan yüzme kurslarında 12 antrenör, 6'da can kurtaran görev yaptı. Antrenör Ahmet Aktaş, Pilot okullardan seçilen sporcuların yazın yüzme ve tekerlekli paten eğitimi aldıklarını belirterek, kış sezonunda da kayak eğitimi aldıklarını söyledi.

Çakmur Tebrik Etti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile GSB Personel Daire Başkanı Bülent Merdan '16 saatlik yüzme bilmeyen kalmasın' programını tamamlayan kursiyerlere sertifika törenine katılarak sporculara madalya takdim etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yaz boyunca çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür ederek, katılım belgesi kazanan öğrencileri tebrik etti. Çakmur, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına başlaması nedeniyle tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Gençlik, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5000 Çocuk 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesinde Eğitildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:25:22. #1.12#
SON DAKİKA: 5000 Çocuk 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesinde Eğitildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement