Erzurum\'da ANALİG Ragbi Müsabakaları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) faaliyet programında yer alan Ragbi 1.Etap 3.Grup Müsabakaları Erzurum'da yapılıyor. Turnuvaya, 7 ilden kız ve erkek olmak üzere toplam 12 takım katılıyor. Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Sizleri ikinci kez ilimizde görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2026 faaliyet programında yer alan ANALİG Ragbi müsabakaları Erzurum'da yapılıyor. GSB Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen 1. Etap 2. Grup Ragbi müsabakaları büyük çekişmeye sahne oluyor. Erzurum GSİM Yakutiye Kampüsünde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 5 ve 6 Nolu Sahalarda gerçekleştirilen müsabakalar için açılış seremonisi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende hakemler ve müsabakalara katılan takımlar seremonide yer aldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, açılış seremonisinde bir konuşma yaptı.

Geçtiğimiz olduğu gibi bu yılda grup müsabakalarına Erzurum olarak ev sahipliği yaptıklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Sizleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah Sizler de buradan alacağımız güzel görüntüleri, kendi şehirlerinizde arkadaşlarınızla paylaşır, Erzurum'un güzelliklerinden bahsedersiniz. İnşallah Bu grup müsabakaları da kazasız belasız hayırlara vesile olur. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgiyle saygıyla kalmanızı özellikle Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize başarılar ve iyi müsabakalar diliyorum" dedi.

Oniki şehir katılıyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan Turnuvaya kadınlarda Van, Diyarbakır, Siirt, Batman, Ordu ve Şanlıurfa katılırken, erkeklerde Van, Trabzon, Diyarbakır, Batman, Ordu ve Şanlıurfa illerinden katılan takımlar şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Erzurum Genlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, Spor Faaliyetleri Şefi Ufuk Purutçu, ANALiG Koordinatörü Erdoğan Türk ile Merve Arda da açılış seremonisinde yer aldı.

Erzurum'daki grup şampiyonasında kadınlarda ve erkeklerde ilk dörtte yer alacak olan takımlar Ordu'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek. - ERZURUM