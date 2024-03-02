Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) futsal ve curling müsabakalarıyla devam edildi.
Erkekler futsalda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 mağlup oldu. Curling karışık takımlarda ise Türkiye Çin'e 9-3, Güney Kore'ye ise 11-2 yenildi. Türkiye, bu kategoride organizasyondaki 4 maçı da kaybetti.
Erkekler futsalda günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Türkiye-İtalya: 0-6
İran- Hollanda: 6-0
B Grubu
Japonya-Çekya: 8-2
Brezilya- Kenya: 5-0 (Hükmen)
C Grubu
İspanya- Kuveyt: 5-6
Tayland- Cezayir: 9-6
Curling karışık takım kategorisinde günün sonuçları şöyle:
Çin-Türkiye: 9-3
İsviçre-Japonya: 1-8
Güney Kore- Ukrayna: 6-1
Macaristan-Kenya: 2-0 (Hükmen)
Japonya-Macaristan: 7-2
Ukrayna-Çin: 7-5
Kenya- Polonya: 0-2 (Hükmen)
Türkiye-Güney Kore: 2-11 - ERZURUM
Son Dakika › Spor › Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te Türkiye futsal ve curling müsabakalarında mağlup oldu - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 yenildi. Maçın ilk yarısını 4-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda da 2 gol daha yiyerek mağlup oldu. Diğer müsabakalarda ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0, Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi. Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı ise yarın Kenya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü Hollanda ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Alanya Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 8 dakika oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?