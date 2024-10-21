Erzurum'da Gazozuna Voleybol Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Gazozuna Voleybol Turnuvası Yapıldı

Erzurum\'da Gazozuna Voleybol Turnuvası Yapıldı

Gazozuna Voleybol Turnuvası'nda Aziziye Gençlik Merkezi şampiyon oldu, organizasyon başarılı geçti.

21.10.2024 15:50
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Erzurum Yakutiye Spor Salonu Gazozuna Voleybol Maçlarına sahne oldu. Şampiyonluğu Aziziye Gençlik Merkezi kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 'Gazozuna Maç' projesi kapsamında Erzurum'da Gençlik Merkezleri arası Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Yakutiye Spor Salonunda yapılan ve oldukça keyifli geçen organizasyonda şampiyon takım belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığının gençleri spora teşvik etmek için başlattığı proje kapsamında Erzurum GSİM Eğitim Şube Müdürlüğü ile Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen 'Gazozuna Maç Voleybol Turnuvası' sona erdi.

Turnuvada Aziziye Gençlik Merkezi şampiyonluk kupasını müzesine götürürken, Yakutiye Gençlik Merkezi ikinci oldu. Palandöken Gençlik Merkezi üçüncü sırada yer aldı. Erzurum Gençlik Merkezi ise dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giden takımların kupalarını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek verdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, müsabakaların fair play ruhu içerisinde geçtiğini belirterek, "Bakanlığımızın gençleri spora teşvik etmek için başlattığı 'Gazozuna maç' organizasyonunda bizlerde ilimizde voleybol turnuvası düzenledik. Katılan takımlara teşekkür ediyorum. Şampiyon olan Aziziye Gençlik Merkezini kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum'da Gazozuna Voleybol Turnuvası Yapıldı - Son Dakika

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