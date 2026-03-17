Hakemler iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakemler iftar yemeğinde buluştu

17.03.2026 14:24  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı, Sekmen hakemlerin önemine dikkat çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Programa çok sayıda hakem, gözlemci ve spor camiasının temsilcisi iştirak etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi. Başkan Sekmen, iftar programında hakemler ve spor paydaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sekmen, yaptığı değerlendirmede, "Hakemlik müessesesi, sporun adalet terazisini temsil eden en önemli unsurlardan biridir. Sahada alın teri döken sporcularımız kadar, o mücadelenin hakkaniyet içerisinde yönetilmesini sağlayan hakemlerimiz de büyük bir sorumluluğu omuzlarında taşımaktadır. Bu yönüyle hakemlik, sadece bir görev değil, aynı zamanda yüksek bir vicdan ve adalet bilinci gerektiren onurlu bir vazifedir" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine de vurgu yapan Başkan Sekmen, "Bu mübarek ayda aynı sofrayı paylaşmak, gönül köprülerimizi daha da güçlendirmektedir. Spor camiamızın her bir ferdine, özellikle de büyük bir özveriyle görev yapan hakem ve gözlemcilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, Erzurum, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
14:19
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:26:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.