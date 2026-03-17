Hakemler iftar yemeğinde buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Programa çok sayıda hakem, gözlemci ve spor camiasının temsilcisi iştirak etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi. Başkan Sekmen, iftar programında hakemler ve spor paydaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sekmen, yaptığı değerlendirmede, "Hakemlik müessesesi, sporun adalet terazisini temsil eden en önemli unsurlardan biridir. Sahada alın teri döken sporcularımız kadar, o mücadelenin hakkaniyet içerisinde yönetilmesini sağlayan hakemlerimiz de büyük bir sorumluluğu omuzlarında taşımaktadır. Bu yönüyle hakemlik, sadece bir görev değil, aynı zamanda yüksek bir vicdan ve adalet bilinci gerektiren onurlu bir vazifedir" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine de vurgu yapan Başkan Sekmen, "Bu mübarek ayda aynı sofrayı paylaşmak, gönül köprülerimizi daha da güçlendirmektedir. Spor camiamızın her bir ferdine, özellikle de büyük bir özveriyle görev yapan hakem ve gözlemcilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM