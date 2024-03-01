Erzurum\'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları başladı

Trakya Üniversitesi ve Edirne DSİ Spor Kulübü Arasında Egzer-Fiz Projesi Hayata Geçirildi

Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne DSİ Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen Egzer-Fiz Projesi ile sporcuların biyomekanik uygunlukları artırılarak yaralanma riskleri azaltılmak ve spor performansları iyileştirilmek hedefleniyor. Proje kapsamında DSİ Spor Kulübü teknik heyeti ve sporcuları, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret ederek, proje yürütücüleri ve akademisyenlere teşekkür plaketi verdi. Ayrıca, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Eski Cami önünde gerçekleştirilen çorba ikramında 400 kişiye mercimek çorbası dağıtıldı ve çorba ikramının cuma günleri devam edeceği belirtildi.