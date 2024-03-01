Erzurum\'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları başladı

Erzurum'da resmi açılışı yarın yapılacak 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) futsal müsabakaları da başladı.
Kadınlarda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yla karşılaştı. İlk yarıyı 4-0 geride kapatan Türkiye, salondan 8-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Milli takım gruptaki ikinci maçında 3 Mart Pazar günü saat 10.30'da Kenya'yla karşılaşacak.
Kadınlar futsalda günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Türkiye-Almanya: 1-8
Polonya- Büyük Britanya: 4-6
B Grubu:
İrlanda- İspanya: 1-17
Curling'te heyecan sürdü
Dün başlayan curling branşında da maçlara bugün devam edildi. Karışık takımlarda bugün 8 müsabaka yapıldı. Türkiye, ikinci maçında Macaristan'a 11-0 yenildi.
Curling karışık takım kategorisinde günün sonuçları şöyle:
Türkiye-Macaristan: 0-11
Kenya - Çin: 0-2
Macaristan - Ukrayna: 5-8
Polonya-Japonya: 3-11
Güney Kore- İsviçre: 6-12
Ukrayna-İsviçre: 9-4
Güney Kore-Kenya: 2-0
Çin-Polonya: 13-8
2 Mart'ta futsal ve curling var
20. Kış Deaflypics'te yarın açılış töreninin yanı sıra futsal ve curling müsabakaları yapılacak.
Erkekler futsalda müsabakalar yarın başlayacak. Türkiye, 10.30'da İtalya'yla karşılaşacak.
Curling karışık takımlarda da maçlar devam edecek. Türkiye, sabah 09.00'da Çin, 14.00'te ise Güney Kore'yle mücadele edecek. - ERZURUM
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