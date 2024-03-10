Erzurum\'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'nda curling müsabakaları tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı.
Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 8 müsabaka yapıldı.
Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya 14-2 yenildi ve gruptaki 7 maçını da kaybetti.
Erkeklerde ise gündüz maçında İtalya'ya 8-6 yenilen Türkiye, akşam oynanan maçta da İsviçre'ye 9-2 kaybetti. Türkiye, bu sonuçlarla erkeklerde gruptaki 8 maçını mağlubiyetle tamamladı.
Kadınlar curlingde yarı final Macaristan- Güney Kore, Ukrayna-Çin arasında, erkeklerde ise Çin-Ukrayna, Güney Kore- Macaristan arasında yapılacak.
Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü saat 11.00'da oynanacak.
Erkeklerde günün diğer karşılaşmalarında Polonya İsviçre'yi 10-3, Çin Güney Kore'yi 5-4, Ukrayna Japonya'yı 7-6, Güney Kore Polonya'yı 4-3, Çin Macaristan'ı 10-5, Japonya İtalya'yı 7-1 yendi.
Kadınlarda ise Güney Kore Polonya'yı 9-5, Hırvatistan Çin'i 7-2, Macaristan Japonya'yı 12-3 mağlup etti.
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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dezko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.
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