Erzurum'da Stat Zemini Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurum'da Stat Zemini Karla Mücadele Ediyor

Erzurum\'da Stat Zemini Karla Mücadele Ediyor

Kazım Karabekir Stadı, ağır kış koşullarında maç için hazırlık yapıyor. Çakmur çalışmaları takip ediyor.

21.02.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış şartlarının ağır hüküm sürdüğü Erzurum'da kar ve soğuktan en fazla olumsuz etkilenen yerlerden biri de Kazım Karabekir Stadı'nın zemini. Stat personeli zemini Erzurum- Iğdır maçına hazır hale getirmek için harıl harıl çalışırken, GSİM Müdürü Levent Çakmur da çalışmaları yakından takip ediyor.

Özellikle son yılların en ağır kış mevsimini yaşayan Erzurum'da soğuk ve kardan günlük hayat olumsuz yönde etkilenirken, Kazım Karabekir Stadı'nda kar ve soğuktan olumsuz etkilenen yerlerden biri oldu.

Alttan ısıtma sistemine sahip saha zeminin Erzurumspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçına hazır hale getirmek için Stat personeli yoğun bir çaba sarf ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, stat zemininde incelemelerde bulunarak zemini kardan koruma çalışmalarını yakından takip etti.

Çakmur, Stat Müdürü Zafer Ala'dan bilgi alırken, saha zeminin Pazar günkü maç için hazır konuma geleceğini söyledi.

Erzurumspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Hava Durumu, Olaylar, Gençlik, erzurum, Futbol, Iğdır, Yaşam, Spor, kar, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da Stat Zemini Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:50:17. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Stat Zemini Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.