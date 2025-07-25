Erzurum'da Uluslararası Yüksek İrtifa Koşusu Düzenleniyor - Son Dakika
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Erzurum'da Uluslararası Yüksek İrtifa Koşusu Düzenleniyor

Erzurum\'da Uluslararası Yüksek İrtifa Koşusu Düzenleniyor
25.07.2025 09:43  Güncelleme: 09:45
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu, 4 ülkeden 200'ün üzerindeki sporcunun katılımıyla Palandöken Dağı'nda yapılacak. Etkinlik, Erzurum'un spor kültürüne ve tanınırlığına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu'nun tanıtımı yapıldı.

4 ülkeden 200'ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenecek 'Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu', Erzurum'un Palandöken Dağı'nda zorlu parkurlarda yapılacak. Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dağcılık Federasyonu iş birliğinde bugün başlayacak Türkiye, Rusya, Ukrayna ile İran'dan sporcuların katılacağı koşuyla ilgili açıklama yapıldı.

Mustafa Berk Çelik: "Erzurum artık bir spor şehri"

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, özellikle son 2 yılda birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "Şehrimizin hem doğal güzelliği hem de rakımı spor faaliyetlerinin tümünün burada yapılabilmesini daha uygun hale getiriyor. Erzurum bir spor şehri ve organizasyon tecrübesi de had safhada olan bir şehir. Bu sebeple önümüzdeki yıllarda da bu yıl ilkini düzenlediğimiz birçok etkinliğin ikincisini devam ettireceğiz. Üzerine her yıl bir şeyler ekliyoruz. Bu faaliyetimiz 3 etaptan oluşacak. Yaklaşık 5, 23 ve 54 kilometre olmak üzere zorlu tırmanışı da içeren bir yarışma düzenleyeceğiz. İlk yıl için çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz" dedi.

Zafer Aynalı: "Erzurum'un tanınırlığı açısından önemli"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu ve memnun olduklarını aktararak, "İlk defa yapacağız ve her sene de üstüne koyarak geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Palandöken ve Konaklı lokasyonlarında başladığımız bu koşuyu daha farklı parkurlara da yayarak belki ilçelere de yayarak çeşitliliğini artıracağız. Biz bu yarışların Erzurum'un spor kültürüne ve turizmine çok büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz. Etkinlik Erzurum'un tanınırlığı açısından önemli" şeklinde konuştu.

Kemal Kukul: "Bu uluslararası bir yarış"

Dağcılık Federasyonu Dağ Koşusu Kurulu Temsilcisi Kemal Kukul, yarışların 3 kategoride düzenleneceğini belirterek, "Kurumların destekleriyle risk anlamında bütün önlemleri aldık. 4 ülkeden yaklaşık 200 sporcu yarışacak. Organizasyonun ilk yılı olmasına rağmen çok güzel katılım var. Şu anda Kapadokya'da 10 bin kişiyle yarış yapıyor, ilk yarışını 35 kişiyle yapmıştı. Bu sevindirici bir rakam. Önümüzdeki yıllarda bunu geleneksel hale getirip bu yarış binleri, iki binleri bulacak. Bu yarışın Erzurum'a ve Palandöken Dağı'na çok büyük katkıları olacak. Bu uluslararası bir yarış. İlk yılında çok paylaşım yapmadık, önce kendimizi test etmek istedik. Ekibimizle bu işi ne kadar yapabiliriz diye yola çıktık ve bunu yapabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum'da Uluslararası Yüksek İrtifa Koşusu Düzenleniyor - Son Dakika

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