- Erzurum'da yarı final maçı öncesi şehir turu

Bayan off-road kulübünün organizasyonuna BB Erzurumspor takım otobüsü de katıldı

ERZURUM - Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ilk maçında bugün İstanbulspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor takımı Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile şehir turu attı.

Havuzbaşı kent meydanında toplanan Anadolu Kadın Off-Road kulübü üyeleri mavi-beyazlı takımın taraftarları ile birlikte yarı final maçı öncesi konvoy düzenledi. BB Erzurumspor takım otobüsünün de konvoyda yer alması ile birlikte maç öncesi renkli görüntüler yaşandı. Cumhuriyet Caddesi'nde tur atan araçlarda taraftarlar mavi-beyazlı bayraklarla şampiyonluk marşları söylediler.

BB Erzurumspor bugün akşam saat 18.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda yarı final ilk maçında İstanbulspor ile karşılaşacak.