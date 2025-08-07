Erzurum Ovası\'nda 2. Geleneksel Güreş Festivali Düzenleniyor

Yakutiye Belediyesi tarafından EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin pehlivanlar er meydanına çıkacak.

10 Ağustos Pazar günü Erzurum-Tortum Karayolu'nun 5. kilometresindeki Soğukçermik Köyü karşısında yer alan Erzurum Ovası'nda gerçekleştirilecek olan festivalde, çok sayıda sporcu kıyasıya mücadele edecek. Ülkemizin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan da genç güreşçilerin katılım göstereceği etkinlik, izleyicilere unutulmaz bir güreş şöleni yaşatacak.

Uçar: "Ata sporumuza sahip çıkmak görevimizdir"

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, asırlık ova güreşi geleneğini yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: "Şehrimizin geçmişine baktığımızda Erzurum'un ova köylerinde güreşlerin yaygın bir şekilde yapıldığını biliyoruz. Yakutiye Belediyesi olarak bu kadim geleneği ikinci kez hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Ata sporumuz güreşe sahip çıkmak, bu kültürü yaşatmak bizlerin en önemli sorumluluğudur. Güreşin ruhunu Erzurum Ovası'nda tekrar canlandırmak için yoğun bir hazırlık süreci yürüttük."

Başkan Uçar, Türkiye'nin önde gelen güreşçilerini Erzurum'da buluşturacak olan bu büyük organizasyona tüm Erzurum halkını ve güreş tutkunlarını davet etti.

Etkinlik boyunca Yakutiye Belediyesi tarafından tüm davetlilere, güreş geleneğinin bir parçası olan etli pilav ve ayran ikramı da yapılacak. Gün boyu sürecek olan festivalde, izleyiciler hem nefes kesen mücadelelere tanıklık edecek hem de Erzurum'un kültürel dokusunu yeniden yaşayacak. - ERZURUM