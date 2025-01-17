Erzurumlu Güreşçiler Başarı Kazandı - Son Dakika
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Erzurumlu Güreşçiler Başarı Kazandı

Erzurumlu Güreşçiler Başarı Kazandı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Artvin'de madalyalar kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

17.01.2025 14:20
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları, Artvin'de düzenlenen liseler arası serbest güreş bölge elemelerinde büyük bir başarıya imza attı.

Sporculardan M. Ç. (56 kg) ve T. P. (51 kg) sıkletlerinde birinci olarak altın madalya kazanırken, E. K. (60 kg) üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Bu derecelerle üç sporcu da Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, genç sporcuların başarısını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu; "Çocuklarımızın sadece akademik değil, sportif alanda da başarı elde etmelerini önemsiyoruz. Spor, onların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda özgüvenlerini artırıyor. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü olarak, sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye Şampiyonası'nda da çocuklarımızın aynı başarıyı göstereceklerine inanıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumlu Güreşçiler Başarı Kazandı - Son Dakika

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