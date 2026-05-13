Dadaşlar madalyaya pedalladılar

Afyonkarahisar'da yapılan 1.Etap Dağ Bisikleti Yarışlarında Erzurumlu sporcular, Dadaşların göğsünü kabarttı. Bisikletçiler, madalyalarda memleketine döndü.

Erzurumlu bisikletçiler, Dadaşların gururu oldu. Afyonkarahisar'da yapılan 1.Etap Dağ Bisikleti Yarışlarında Erzurumlu sporcular, başarılı dereceleriyle alkış aldı.

TBF faaliyet programında yer alan Frig Vadisi Dağ Bisikleti Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara 14 ilden 109 sporcu katıldı. Organizasyon; U-11, U-13, U-15 ve U-17 yaş kategorilerinde gerçekleştirildi. Nefes kesen yarışlara Erzurumlu sporcular damga vurdu. Antrenör Ömer Faruk Demir, yönetiminde parkura çıkan Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Erzurum Bİ-KE ve Palandöken Gençlik Sporlu bisikletçiler, elde ettikleri başarılarla Dadaşların göğsünü kabarttı.

Madalyaları topladılar

Erzurumlu sporcular Afyonkarahisar'daki Dağ Bisikleti Yarışlarında madalyaları topladı. U11 kadınlarda Azra Ece Göbet üçüncü olarak bronz madalya elde etti. U13 kadınlarda Melisa Ateş ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Eflin Asya Elmas ise üçüncülüğü elde etti. Nefes kesen yarışların ardından Dereceye giren sporculara ödülleri; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Yaylabağı, Kayıhan ve Gazlıgöl belediye başkanları tarafından takdim edildi. Erzurumlu bisikletçiler, madalya sevinçlerini antrenör Ömer Faruk Demir ile kutladılar. Demir, öğrencilerini tebrik ederek, "Bize destek veren İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile il temsilcimiz Ramis Başkaya'ya teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM