Erzurumlu Sporcular IFMÜ Kupası'nda Madalya Kazandı

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Antalya'da 28 ülkenin katılımıyla düzenlenen 12. IFMÜ Uluslararası Muay Thai Açık Kupası'nda Erzurumlu 3 sporcu madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-5 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen organizasyonda Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nden 6 sporcu yarıştı.

Organizasyona Erzurum'dan katılan sporculardan Ömer Faruk Bingöl altın, Hiranur Kara gümüş, Ömer Asaf Özkan ise bronz madalyayla kürsüye çıktı.

Kafile başkanı Emre Şahin, sporcuların madalyayla dönmelerinden ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Antrenör ve sporcuları tebrik eden Şahin, "Bize destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e teşekkür ederiz." dedi.