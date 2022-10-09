Erzurumspor: 0 - 1 - Son Dakika
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Erzurumspor: 0 - 1

09.10.2022 18:26
Erzurumspor: 0 - 1

STAT: Yeni Malatya HAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi KaradorukYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Yiğit (Dk.68 Nuri), Awuku, Barış, Taha (Dk.77 Doğukan), Burak, Ogün, Haqi, Cengizhan (Dk.68 Atakan), Nshimirimana (Dk.59 Mert), Malle (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi Karadoruk

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Yiğit (Dk.68 Nuri), Awuku, Barış, Taha (Dk.77 Doğukan), Burak, Ogün, Haqi, Cengizhan (Dk.68 Atakan), Nshimirimana (Dk.59 Mert), Malle (Dk.57 Yakup)ERZURUMSPOR: Göktuğ - Mustafa Akbaş, Ufuk, Mustafa Yumlu, Orhan (Dk.85 Celal), Süleyman (Dk.68 Muhammed), Sefa (Dk.68 Alican), Martin, Estrela, Eren (Dk. 90 Mikhael), Olanare (Dk.85 Batuhan)GOL: Dk.58 Eren (Erzurumspor)SARI KART: Barış (Yeni Malatyaspor) Mustafa Akbaş, Aaron Olanare  (Erzurumspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.

11'inci dakikada Erzurumspor'da soldan kazanılan serbest vuruşu Sefa kullandı. Sefa'nın ortasında Eren Tozlu ceza sahasında kafayı vurdu top, üstten auta çıktı.58'inci dakikada Erzurumspor öne geçti. Yeni Malatyaspor savunmasının hatasını değerlendiren Eren, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.71'inci dakikada ceza sahası dışında rakiplerini geçen Haqi, şutunu çekti; top kale direğinin dibinden auta çıktı.

Karşılaşma, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.


- Malatya
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Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor: 0 - 1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurumspor: 0 - 1 - Son Dakika
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