STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi KaradorukYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Yiğit (Dk.68 Nuri), Awuku, Barış, Taha (Dk.77 Doğukan), Burak, Ogün, Haqi, Cengizhan (Dk.68 Atakan), Nshimirimana (Dk.59 Mert), Malle (Dk.57 Yakup)ERZURUMSPOR: Göktuğ - Mustafa Akbaş, Ufuk, Mustafa Yumlu, Orhan (Dk.85 Celal), Süleyman (Dk.68 Muhammed), Sefa (Dk.68 Alican), Martin, Estrela, Eren (Dk. 90 Mikhael), Olanare (Dk.85 Batuhan)GOL: Dk.58 Eren (Erzurumspor)SARI KART: Barış (Yeni Malatyaspor) Mustafa Akbaş, Aaron Olanare (Erzurumspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.
11'inci dakikada Erzurumspor'da soldan kazanılan serbest vuruşu Sefa kullandı. Sefa'nın ortasında Eren Tozlu ceza sahasında kafayı vurdu top, üstten auta çıktı.58'inci dakikada Erzurumspor öne geçti. Yeni Malatyaspor savunmasının hatasını değerlendiren Eren, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.71'inci dakikada ceza sahası dışında rakiplerini geçen Haqi, şutunu çekti; top kale direğinin dibinden auta çıktı.
Karşılaşma, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor: 0 - 1 - Son Dakika