Erzurumspor, Adanaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor, Adanaspor'u 1-0 Geçti

Erzurumspor, Adanaspor\'u 1-0 Geçti

Erzurumspor FK, Adanaspor'u 1-0 yenerek önemli bir puan aldı. Teknik direktör Hakan Kutlu, maçın zorlu geçtiğini vurguladı.

07.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, maçın zorlu geçeceğini bildiklerini söyledi.

Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ve kazandıklarını belirterek, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk ve sahada da bu görüldü. Rakip için ligin dibinden kurtulmaya çalıştığı ve çıkış aradıkları bir maçtı. Geçen hafta Kocaelispor ile oynadıkları maçta 2-0 mağlup olmasına rağmen hem önemli gol pozisyonlarına girmiş hem de iyi mücadele etmiş bir takımdı. Bugün de aynı mücadeleyi sürdürdüler." diye konuştu.

Kutlu, önemli bir puana sahip olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hata yapmadan bu maçı geçmek zorundaydık çünkü 25 puanımız vardı. 28 puan şu haftada bizim için çok önemli bir puan. Oyuncularım oyun konsantrasyonunu 90 dakika sürdürdü. Pozisyon bakımından az olarak gözükse de son pasları atabilsek çok sayıda pozisyon da bulabileceğimiz bir maçtı ama kontrollü oynayıp kazanmak istedik. Çünkü rakibimiz çok iyi geçiş hücumu yapan bir takımdı. Bundan önceki maçlarında çok sayıda böyle pozisyona girmişti. Biraz daha kontrollü oyunu tercih edip rakibimize pozisyon vermeden pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı tebrik ederim."

Gelecek hafta Uğur Okulları İstanbulspor deplasmanına gideceklerini anlatan Kutlu, o maçı da kazanıp Erzurum'a dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Şimşek: "İki takımın da pozisyonu yok"

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise zor bir maça çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçın zor olacağını bilerek hazırlıklarımızı yaptık. Açıkçası maçı ne Erzurumspor ne de Adanaspor'un hak etmediğini düşünüyorum. Beraberlik kokan bir maçtı. İki takımın da pozisyonu yok. Bir tane pozisyonda Eren'in attığı gol var. Başka da pozisyon yok. Adanaspor açısından gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bu maça gelmeden önce bir tane sarı kart cezalımız ve sakatlıkları olan oyuncularımız gelmedi. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyor, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Artık şurada 2 maç kaldı ve alabildiğimiz maksimum puanı alıp devre arasında yapacağımız transferlerle yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Yusuf Şimşek, Hakan Kutlu, Adanaspor, Trendyol, Politika, erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor, Adanaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 İran da Esad’ı gözden çıkardı Muhaliflere artık “terörist“ demiyorlar İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar
16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:58 ABD kararını verdi: Tiktok’un yasaklanması artık an meselesi ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi
21:48 Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası
21:45 En yakın müttefiki de sırt çevirdi Esad artık yalnız En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 18:07:05. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor, Adanaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.