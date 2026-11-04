Erzurumspor Başkanı Dal, namağlup şampiyon Kafkas\'ı son yolculuğuna uğurladı

Erzurum spor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor'u 1972-1973 sezonunda 3. Lig'de namağlup şampiyonluğa taşıyan "Efsane Hoca" lakaplı Turgut Kafkas'ı son yolculuğuna uğurladı.

Başkan Dal, Trabzon İskenderpaşa Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı, ardından Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'a amcası Merhum Turgut Kafkas için taziye dileklerini iletti.

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Efsane Hocamızı son yolculuğuna uğurladık. Turgut Kafkas Hocamız, Erzurumspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıran mümtaz bir isimdi. Kafkas ailesine Yüce Allah'tan rahmet; yakınları, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Turgut Kafkas

Turgut Kafkas, 22 Kasım 1941 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük hayatına 1970-1971 sezonunda Sebat Gençlik'te başladı. Teknik direktörlük kariyerinde Erzurumspor'u 1972-1973 sezonunda 3. Lig'de namağlup şampiyonluğa taşıyan Kafkas, Zonguldakspor'un 1973-1974 sezonunda şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldiği süreçte de görev aldı. 1978-1979 sezonunda ise Çaykur Rizespor'u Türkiye 2. Futbol Ligi'nde şampiyonluğa taşıyarak 1. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. 1984-1986 yılları arasında Trabzonspor'da Altyapı Koordinatörü olarak görev yaptı. Turgut Kafkas, teknik direktörlük kariyeri boyunca Giresunspor, Mersin İdmanyurdu, Düzcespor, Gaziantepspor, Sivasspor, Pendikspor ve Beykozspor'un yanı sıra Kadın A Milli Takımı'nda da görev üstlendi.