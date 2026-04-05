Erzurumspor\'da Şampiyonluk Coşkusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK'nın galibiyeti caddeleri bayram yerine çevirdi, taraftarlar zafer kutladı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Erzurumspor FK'da caddeler bayram yerine dönmeye başladı.

Binlerce taraftar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Caddesi'ne akın ederek şampiyonluk şarkıları eşliğinde kutlama yaptı. Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren ve Iğdırspor maçında aldığı galibiyetle Süper Lig kapısını önemli şekilde aralayan Erzurumspor FK'nın aldığı bu son kritik galibiyet, şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı. Binlerce Erzurumlu, formalarını giyip bayraklarını alarak caddelerde zaferin coşkusunu yaşadı.

Cumhuriyet Caddesi'nde "Şampiyon Dadaş" sesleri şehir merkezindeki kutlamaların kalbi Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı oldu. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar klakson çalarak galibiyeti kutlarken, meşalelerle geceyi aydınlatan taraftarlar "Şampiyon Erzurumspor" tezahüratlarıyla yeri göğü inletti. Genç yaşlı, kadın erkek her yaştan Dadaşın katıldığı gösterilerde, mavi-beyazlı renkler şehri adeta kuşattı. Sevinç gösterileri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla sürdü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:09:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.