Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: \'Zorlukları Aşarak Önemi Noktaya Geldik\'

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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, sezona transfer yasağıyla ilgili problemlerle başladıklarını ancak ilerleyen süreçte zorlukları aşarak Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren bir takım haline büründüklerini söyledi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, takımın genel durumu, transfer yasağı ve borç ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Dal, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın iç sahada oynayacakları Kocaelispor maçını da değerlendirdi.

"Geldiğimiz nokta önemli ve değerli"

Erzurumspor camiasının saygın ve takdir edilen bir yerde olduğunu ifade eden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Zorlu bir noktadan buralara geldik. Olumsuzlukları konuştuğunuz günlerden güzel günlere, tüm camianın kenetlenmesiyle ulaştık. Geldiğimiz noktayı muhafaza etmek ve daha ileri taşımak önemli. Erzurumspor'un bir transfer yasağı vardı. Çok fazla gündem oldu. Belki çok da erken unutuldu. Ama unutulmaması gereken, sonraki dönemler için tekrar yaşanmaması için sürekli farkında olmamız gerek bir durumdur. Sıkıntılardan kurtulduk. Ancak bizimle benzer süreçleri yaşayan takımların durumu ortada. Tertemiz, pırıl pırıl ve geleceğe güvenle bakacağız. Transfer yasağı ile alakalı yaklaşık 37 dosyamız vardı. Dosyaların yüzde 70'ni kapattık. Diğer bölümünü de taksitlendirerek çözüyoruz. Kısa zamanda takımımızı borç yükünden kurtarmak istiyoruz. Böylece geleceğe güvenle bakacağız" şeklinde konuştu.

"Kendi sahasında en güçlü takımız"

Ligde üçüncü sırada yer aldıklarını ve sahasında en çok puan toplayan takımın da yine Erzurumspor FK olduğunu aktaran Başkan Dal, "Kulübümüz bu şekliyle ayağı yere sağlam basan bir hale geldi. Önümüzde zorlu bir periyot var. Kocaelispor ile zorlu bir maça çıkacağız. Kupada Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacağız. İnşallah en iyi sonuçları alarak yolumuza devam edeceğiz. Sezon başında bir yanda transfer yasağı ile alakalı durumu çözmek bir yanda da mevcut takımımızda bizimle sıkıntılara rağmen, beraber devam eden oyuncularımızla anlaştık. Bunlar kolay olmadı elbette. Yine de zorlukları aşarak bu günlere geldik. Şimdi buradan geri dönme şansımız yok" dedi.

"Hakan Kutlu ile istikrarı yakaladık"

Teknik Direktör Hakan Kutlu ile istikrarlı ve güçlü bir yapıya sahip olduklarını anlatan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Elbette maç kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz. Ama önemli olan istikrarı yakalamaktır. Hocamızla bunu başardığımıza inanıyorum. Sosyal medyada yapılan bazı yorumların hiçbirimize faydası yok. Eleştiri başımızın üstüne. Ama haksız yorumlara gerek olmadığı, eleştirinin dozunda olması gerektiği inancındayım. Önemli bir kısmıyla dört yıldır beraber olduğunuz saygın bir oyuncu kadromuz var. Onlar da saygınlığı fazlasıyla hak ediyor. Önümüzde önemli hedefler var ve camia olarak buna kenetlenmiş durumdayız. Erzurumspor alt yapısından yetişip, liglerde oynayan futbolcularımız da var. Bunu da çok önemsiyoruz. Antrenman sahamızda iklimsel şartlar nedeniyle sorunlar yaşadık. Yeni bir saha yapılıyor. Sahamız tamamlanmak üzere ve alttan ısıtmalı olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e bu anlamda teşekkür ederiz. Söz konusu tesis bu sezona yetişemeyecek. Bitince herkese örnek olacak. Erzurumspor'un maç yapacağı stat konusu da önemli elbette. Cumhurbaşkanımızın da bu anlamda müjdesi var. Hep birlikte stat konusunu gündem de tutmamız lazım. Tüm kurumların desteğini alarak bunu Erzurum ve Erzurumspor için bir kazanıma çevirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı sonrası Erzurumspor'un 57. yaşı vesilesiyle bir pasta kesildi. Başkan Dal, 57 yıllık tarihe sahip Erzurumspor'a hizmet eden ve emek harcayan her bir ferde teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ERZURUM