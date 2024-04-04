Erzurumspor FK, Bitexen Giresunspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Bitexen Giresunspor'u mağlup etti

Erzurumspor FK, Bitexen Giresunspor\'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor maçında Erzurumspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Eyüpspor liderliğini sürdürürken, Altay'ın Süper Lig'e yükselmesi için hafta sonunda galibiyet alması gerekiyor.

04.04.2024 23:19  Güncelleme: 23:21
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, bugün oynanan Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Adanaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Eyüpspor, en yakın rakibi Göztepe'nin de Kocaelispor'a 3-2 mağlup olmasıyla 8 puanlık farkı korudu. İstanbul temsilcisi, hafta sonunda Altay'ı mağlup etmesi durumunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

48 puanı bulunan iki ekipten Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor, 47'şer puanlı Bodrum FK ve Sakaryaspor ile 44 puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, haftayı play-off hattında tamamladı.

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR28211664244064
2.GÖZTEPE28175647182956
3.AHLATCI ÇORUM FK28146846291748
4.KOCAELİSPOR2814684233948
5.BODRUM FK28138736191747
6.SAKARYASPOR28138741301147
7.TEKSÜT BANDIRMASPOR28128843241944
8.GENÇLERBİRLİĞİ28111073327643
9.BOLUSPOR2812792730-343
10.ERZURUMSPOR FK28111072822640
11.ÜMRANİYESPOR2897123340-734
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2888122535-1032
13.MANİSA FK28710113334-131
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR2879122530-530
15.ADANASPOR2893162240-1830
16.TUZLASPOR2877142744-1728
17.ALTAY2853201261-4915
18.BITEXEN GİRESUNSPOR2824221357-447
NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

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