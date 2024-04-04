Erzurumspor FK, Bitexen Giresunspor\'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, bugün oynanan Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor maçıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
Adanaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Eyüpspor, en yakın rakibi Göztepe'nin de Kocaelispor'a 3-2 mağlup olmasıyla 8 puanlık farkı korudu. İstanbul temsilcisi, hafta sonunda Altay'ı mağlup etmesi durumunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
48 puanı bulunan iki ekipten Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor, 47'şer puanlı Bodrum FK ve Sakaryaspor ile 44 puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, haftayı play-off hattında tamamladı.
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|28
|21
|1
|6
|64
|24
|40
|64
|2.GÖZTEPE
|28
|17
|5
|6
|47
|18
|29
|56
|3.AHLATCI ÇORUM FK
|28
|14
|6
|8
|46
|29
|17
|48
|4.KOCAELİSPOR
|28
|14
|6
|8
|42
|33
|9
|48
|5.BODRUM FK
|28
|13
|8
|7
|36
|19
|17
|47
|6.SAKARYASPOR
|28
|13
|8
|7
|41
|30
|11
|47
|7.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|28
|12
|8
|8
|43
|24
|19
|44
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|11
|10
|7
|33
|27
|6
|43
|9.BOLUSPOR
|28
|12
|7
|9
|27
|30
|-3
|43
|10.ERZURUMSPOR FK
|28
|11
|10
|7
|28
|22
|6
|40
|11.ÜMRANİYESPOR
|28
|9
|7
|12
|33
|40
|-7
|34
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|8
|8
|12
|25
|35
|-10
|32
|13.MANİSA FK
|28
|7
|10
|11
|33
|34
|-1
|31
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|28
|7
|9
|12
|25
|30
|-5
|30
|15.ADANASPOR
|28
|9
|3
|16
|22
|40
|-18
|30
|16.TUZLASPOR
|28
|7
|7
|14
|27
|44
|-17
|28
|17.ALTAY
|28
|5
|3
|20
|12
|61
|-49
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|28
|2
|4
|22
|13
|57
|-44
|7
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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.
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