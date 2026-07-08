Erzurumspor FK'dan İç Transfer Hamlesi - Son Dakika
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Erzurumspor FK'dan İç Transfer Hamlesi

Erzurumspor FK\'dan İç Transfer Hamlesi
08.07.2026 10:28
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Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Furkan Özhan ile 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı kulüp, sözleşmeleri sona eren Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez ile altyapısından yetişen Furkan Özhan'la 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon başında Erzurumspor FK kadrosuna katılan 31 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez, mavi-beyazlı formayla lig ve kupada toplam 31 maçta kadroda yer aldı. Bu karşılaşmaların 18'ine ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 6 gol ve 5 asistlik performans sergilerken 3 kez de sarı kart gördü. Kariyerinde Şili Milli Takımı formasını da giyen Rodriguez, yeni sezonda da Erzurumspor FK formasını giymeye devam edecek.

Erzurumspor FK altyapısından yetişen ve takım kaptanlığına kadar yükselen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Furkan Özhan ise geride kalan sezonda lig ve kupada toplam 9 maçta kadroya girdi. Bir karşılaşmada ilk 11'de görev alan Özhan, sezonu 1 gol, 1 asist ve 1 sarı kartla tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip, daha önce Amar Gerxhaliu, Sefa Akgün, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar, Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı ile de yeni sözleşme imzalamıştı. Martin Rodriguez ve Furkan Özhan'ın da yeniden anlaşmasıyla birlikte Erzurumspor FK, sözleşmesi sona eren 16 futbolcudan 10'unun takımda kalmasını sağladı.

İç transferde önemli ölçüde yol kat eden Erzurumspor FK'da dış transferde ise henüz resmi bir gelişme yaşanmadı. Mavi-beyazlı yönetimin, iç transfer çalışmalarını tamamlamasının ardından dış transfer hamlelerine ağırlık vermesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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