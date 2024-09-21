Erzurumspor FK, Erokspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor FK, Erokspor'u Mağlup Etti

Geniş Video İzle

Erzurumspor FK, Erokspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirme yaptı.

21.09.2024 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Erzurumspor FK - Esenler Erokspor maçının ardından

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK'nın, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktörler Hakan Kutlu ve Mehmet Altıparmak değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İki devreli bir maç oynadık. İlk yarı zaten oyunu istediğimiz şekilde yönlendirdik. İlk yarı herhalde 3-0 falan önde girmemiz lazımdı. Erzurumspor'un özellikle arka taraftaki zaaflarını biliyorduk. Çabuk oyuncularla bunu da aslında çok iyi değerlendirdik ama tabii topu içeri sokamadık. Neticesinde ikinci yarı çıktığımızda üzerimize geleceklerini de biliyorduk. Aynı şekilde devam ediyorduk. ve oyun rölanti gidiyordu zaten. Erzurumspor'un da bizim üzerimizde zaten çok pozisyonları yok. Gole kadar. İşte kişisel bir hatadan dolayı bir gol yedik. Tabii ondan sonra dörtlüye tekrar döndük. Bir kişi daha ön tarafa attık. Üç tane santraforla oynamaya çalıştık. Ama sonlarda Erzurumspor'un en iyi olduğu yer alan yan toptan bir gol daha yedik. ve maçı kaybettik. İlk yarısıyla ikinci yarısı farklı bir müsabaka oynadık. Buradan Erzurumspor'u da tebrik ediyorum. İstekli, arzulu, son maçı sonuna kadar bırakmadılar Zaten Erzurumspor taraftarı sonlarda devreye girdi. Maçı kazandılar. Biz artık bundan sonra hemen salı günü oynayacağımız erteleme maçımız var. Ona bakacağız. Erzurumspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Kutlu: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Dördüncü hakem de dahil olmak üzere gerçekten saha duruşları, bizlere hitap şekilleri davranışları ve yönetimleri çok iyiydi. Kendilerini tebrik ediyorum, bugün doksan dakikada göstermiş oldukları performans için. Oyun için de oyuncularımı tebrik ediyorum. Maça çok iyi başladık. İlk otuz dakika içinde maçı koparabileceğimiz sayıda pozisyona girdik ama sonuçlandıramadık. Son 15 dakika 1-2 kontra atak pozisyonu verdik rakibe. Yüzde yüz pozisyon olmasa da 1-2 kontra ataktan pozisyona girdiler diyebilirim. İkinci yarı bunların da önlemini alıp yaptığımız değişikliklerle oyuncularım ikinci yarı özellikle çok önemli bir futbol ortaya koydular. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiler. Bana göre bir tane daha golümüz vardı. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında da çok iyi oynadık ama şanssız bir mağlubiyet almıştık. Kötü bir gol yiyip kaçırdığımız fırsatlar vardı. Oyunun tamamına hakimdik. Yüzde 68'e yakın topla oynama, 8 korner, rakibe verilen bir korner şansı vardı. Kaçırdığımız fırsatlar vardı. Ama takımın üstüne koyduğunu ben görmüştüm. İki maçtan sonra da oyuncularını tebrik etmiştim. Bugün de aynı şekilde. Önümüzdeki haftalar yeni aldığımız oyuncuların uyum süreci demiyorum. Antrenman eksiklikleri var. Antrenman yaptıkça maç oynadıkça daha da üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten futbol adına çok güzel şeyler ortaya koydular. Saha duruşları, saha davranışları, camiayı sahiplenmeleri, Dadaşlıkları ve birliktelikleri bizim için çok önemli. Bunu da zaten yaklaşık iki buçuk sezondur beraberiz yapıyorlar. Yeni gelen arkadaşları da içlerinde böyle karakterli adamlar" diye konuştu.

Erzurumspor FK, Erokspor\'u Mağlup Etti
Kaynak: İHA

Mehmet Altıparmak, Hakan Kutlu, Trendyol, Erzurum, Esenler, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Erokspor'u Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 Lübnan’a bomba yağıyor İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi Lübnan'a bomba yağıyor! İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 01:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK, Erokspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement