Erzurumspor FK Futbolcularının Yaklaşık 5 Milyon TL Vergi Borcu İfşa Edildi - Son Dakika
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Erzurumspor FK Futbolcularının Yaklaşık 5 Milyon TL Vergi Borcu İfşa Edildi

Erzurumspor FK Futbolcularının Yaklaşık 5 Milyon TL Vergi Borcu İfşa Edildi

Erzurumspor FK'nın eski futbolcuları Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza'nın toplamda yaklaşık 5 milyon TL vergi borcu olduğu açıklandı. Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından yayınlanan listede bu futbolcuların borçları ayrıntılı olarak belirtildi.

16.11.2024 11:12  Güncelleme: 11:13
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ERZURUMSPOR FK'da geçen sezonlarda futbol oynayan Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza'nın kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen listede yer aldıkları açıklandı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'da geçen sezonlarda forma giyen Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza'nın vergi borçlarını ödemedikleri belirlendi. Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından yayınladığı ve kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen listede 5 futbolcunun ismi yer aldı. Buna göre yayınlanan ilanda; bir dosyaları bulunan Arvydas Novikovas'ın 308 bin 232 lira 63 kuruş, Mitchell Glenn Donald'ın 572 bin 670 lira 96 kuruş, iki ayrı dosyaları bulunan Jugurtha Hamroun'un 1 milyon 338 bin 219 lira 22 kuruş, Petrus Boumal Mayega'nın 1 milyon 401 bin 42 lira 17 kuruş, Arturo Rafael Mina Meza'nın 1 milyon 670 bin lira 95 kuruş vergi borcu bulunduğu açıklandı.

YAKLAŞIK 5 MİLYON TL VERGİ BORCU

Erzurumspor FK camiasının yakından tanıdığı ve alacakları nedeniyle takımı FIFA'ya şikayet ederek 3,5 dönem transfer yasağı getirilmesine neden olan futbolcuların yaklaşık 5 milyon lira vergi borçları olduğu tespit edildi. İlandan sonra herhangi bir yasal itirazın olmaması halinde, 1 aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacak ve mükelleflerin borçları hakkında yasal işlemler başlayabilecek. İsmi geçen futbolcular için icra işlemi uygulanacak. Türkiye'de üzerlerine kayıtlı mallar varsa el konulacak.

İLANDA '1 AY SÜRE' UYARISI

Kazım Karabekir Vergi Dairesi, vergi mükellefleri adına tanzim edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinin posta ile yapılmasının ardından, adreslerinde bulunamayan bazı kişilere yönelik ilan yayınladı. Adı, soyadı (ünvanı) ile vergi ve ceza nevileri belirtilen ilanda vergi mükelleflerine ait vergi/ceza ihbarnamelerine de yer verildi. İlanda adı geçen mükelleflerin, bir ay içinde Kazımkarabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne şahsen veya bilvekale başvurmalarını, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde 213 sayılı Kanunun 106. maddesi gereğince, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanla; ilgili mükelleflerin belirtilen süre içinde gerekli işlemleri yapmamaları durumunda, söz konusu tebliğlerin yasal olarak yapılmış kabul edileceğine dikkat çekildi. İlanda; 213 sayılı Kanun'un 106'ncı maddesi gereğince, bu kişilere tebliğ yapılmış sayılacağını ve herhangi bir itiraz hakkı kalmayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Jugurtha Hamroun, Kazım Karabekir, Ekonomi, Futbol, Finans, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK Futbolcularının Yaklaşık 5 Milyon TL Vergi Borcu İfşa Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK Futbolcularının Yaklaşık 5 Milyon TL Vergi Borcu İfşa Edildi - Son Dakika
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