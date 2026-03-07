Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Demirkıran, Muhammet Ali Doğan, Emre Doğu
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 56 Benhur Keser), Giorbelidze, Crociata (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Ömer Arda Kara, Orhan Ovacıklı (Dk. 56 Ali Ülgen), Rodriguez (Dk. 55 Sylla), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 72 Fernando)
Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Herelle (Dk. 46 Cissokho), Vargas, Kubilay Sönmez, Diony (Dk. 61 Umut Can Aslan), Lindseth, Adekanye (Dk. 46 Muhammed Kiprit), Ada İbik, Umut Erdem, Benrahou (Dk. 70 Ahmet Şen), Ayberk Karapo (Dk. 61 Osman Kahraman)
Goller: Dk. 4, 8 ve 20 Eren Tozlu, Dk. 28 Rodriguez, Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 75 Sylla, Dk. 83 Fernando, Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK), Dk. 73 Lindseth (Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 40 Vargas (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Manisa FK'yi 8-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Manisa FK'yi 8-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?