72 üyenin oyu ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal oldu

Erzurumspor FK olağanüstü kurul toplantısında 72 üyenin kullandığı oy ile Ahmet Dal resmen mavi-beyazlı kulübün başkanı oldu. Toplantıda Erzurumspor isminin başından ise Büyükşehir Belediye ibaresi kaldırılarak Erzurumspor FK olması kararı verildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde yapılan olağanüstü kurul toplantısında 76 üye ile oylamalar yapıldı. Oylamalar sonucunda Büyükşehir Belediye ibaresi kulübün başından kaldırılarak Erzurumspor FK olması karar verildi. Öte yandan 76 üyeden 72'si başkanlık seçiminde tek aday olan Ahmet Dal'a oy vererek Erzurumspor FK başkanı olarak Ahmet Dal ve ekibini seçti. Protokolün ve çok sayıda Erzurumsporlu taraftarın katıldığı toplantı sonunda Ahmet Dal tebrikleri kabul etti.

Zorlu bir dönemden geçtiklerini ama bu dönemi başarılı bir şeklide atlatacaklarını belirten Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Erzurumspor'dan Büyükşehir Belediye ibaresini kaldırarak Erzurumspor FK yaptık. Logomuz ise önceki logomuza benzer bir şekilde olacak. Bu sezon toparlanma sezonu olacak. Ciddi bir borcumuz var ve transfer tahtamız kapalı. Bunu çözmek için bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadeleyi yine sürdüreceğiz. 8 Eylül son transfer gününe kadar mücadelemiz sürecek. Bu dönem borçlarımızı kapattığımız, nefes alabileceğimiz bir gelecek planı hazırladığımı tesislerimizin eksiklerini giderdiğimiz kurumsallaşmaya daha çok zaman harcadığımız, huzurlu yarınların temelini attığımız bir sezon olacak. Alt yapıdaki genç kardeşlerimizin gururla formamızı temsil ettikleri ve arkalarından gelecek olan gençlere ilham kaynağı olacakları sezon olacak. Futbol bir kaybetme ve kazanma oyunu, bu sezonda kazanıp sevineceğiz. Kaybettiğimiz maçlara da üzüleceğiz. Üzerimize ateşten bir gölek giyerek bu zorlu yolculuğa çıktık. Erzurumspor'a ve Erzurumlulara hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM