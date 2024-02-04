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Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi

Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor\'u 2-0 yendi

1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, evinde konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. Mustafa Yumlu ve Furkan'ın attığı gollerle Erzurumspor FK galibiyete ulaştı.

04.02.2024 16:13
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Turgay İPEK/ERZURUM, -

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Fatih Tokail, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu

ERZURUMSPOR FK:   Göktuğ Bakırbaş - Celal (Dk. 90+2 Gürkan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Ufuk Budak, Sefa Akgün (Dk. 90+2 Muhammed), Özgür Sert (Dk. 66 Batuhan), Süleyman Koç (Dk. 66 Rosheuvel), Furkan (Dk. 81 Alican), Eren Tozlu

ŞANLIURFASPOR: Aydın - Tolga, Mehmet, Mboula, Barış Gök, İshak (Dk. 89 Abdullah), Landel, Barış Ekincier (Dk. 46 Semih), Harris, Dening (Dk. 89 Aldair), Paixao

GOLLER: Dk. 3 Mustafa Yumlu, Dk. 34 Furkan (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Orhan, Göktuğ (Erzurumspor FK) - İshak (Şanlıurfaspor)

1'inci Lig'in 21'inci haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

3'üncü dakikada Erzurumspor FK, öne geçti. Korner atışından gelen topu Şanlıurfaspor defansı uzaklaştıramayınca Mustafa Yumlu meşin yuvarlığı kafa vuruşu ile ağlarına gönderdi:  1-0.

11'inci dakikada kazanılan korner atışında gelen topa iyi yükselerek vuran Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

34'üncü dakikada Erzurumspor FK ikinci gölü buldu. Sağ kanattan Süleyman Koç'un ceza alanı içine ortaladığı topa kafayla uçarak vuran Furkan meşin yuvarlağı fillere gönderdi:  2-0.

Erzurumspor FK maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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